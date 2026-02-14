モンテレイは苦戦中のクラブ・レオンにさらなる苦痛を与えつつ、リーガMX・クロージャの首位争いに食らいつくことを狙う。

モンテレイ対レオン戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが今日の試合観戦に必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスを別の地域からアクセスしたい場合、地域制限に遭遇する可能性があります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

モンテレイ対レオン キックオフ時間

リーガ MX - リーガMXクラウスラ Estadio BBVA

モンテレイとレオンの試合は2026年2月15日 01:00 GMT（08:00 EST）にキックオフ。

試合プレビュー

モンテレイはリーガMXクラーソラ2026において現在9位に位置しており、5試合で7ポイント（2勝1分2敗）を獲得している。

第6節でクラブ・レオンに勝利すれば、リーガMXクラーソラの首位グループとの差を縮める上で大きな弾みとなるだろう。

一方、クラブ・レオンの2026年リーガMXクラーソラにおける現状は厳しい。5試合でわずか4ポイント（1勝1分3敗）しか獲得できず、順位表の最下位近くである16位に低迷している。

クラブ・レオンにとってモンテレイ戦での勝利は、リーグ戦での不振なスタートを脱する大きな転機となり、まさに必要不可欠な命綱となるだろう。

負傷者情報、主要統計

カルロス・サルセドが現在負傷で離脱中の唯一のモンテレイ選手であり、その他の選手は全員出場可能と見られる。

一方、レオンはセバスティアン・ベガスが出場停止処分で離脱中であり、さらにイバン・ロドリゲスとイスマエル・ディアスが負傷で欠場している。

リーガMXにおけるモンテレイとレオンの過去5試合（直近から順に）では、ラヤドスが4勝1敗の成績を残している。

これによりモンテレイは直近で圧倒的な優位性を示しており、今夜のBBVAスタジアムでの対戦前には3連勝中だ——この勢いを維持できることを願うばかりだ。

チーム情報＆メンバー

モンテレー vs レオン 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ドメネク・トレント 予想スタメン 控え選手 マネージャー イグナシオアンブリズ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

フォーム

対戦成績

順位表

モンテレイ対レオン戦を今日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

ダウンロードとインストール：ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいて米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面での視聴方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：