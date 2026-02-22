今日のバルセロナ対レバンテのリーガ・エスパニョーラ試合の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時間

バルセロナ対レバンテ戦の英語ライブストリームはこちらでご覧いただけます。GOALが本日試合を視聴する方法に関する必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全かつ暗号化された接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALが厳選したスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

バルセロナ対レバンテ キックオフ時間

本日行われるバルセロナ対レバンテ戦は、2026年2月22日 15:15にキックオフ予定です。

試合プレビュー

バルセロナは2026年2月22日（日）、スポティファイ・カンプ・ノウに帰還し、稀に見る不振を食い止めようと臨む。首位から転落した厳しい2週間を経て、ハンス・フリック率いるチームは降格圏脱出を必死に狙うレバンテと対戦する。

今シーズン初めて、カタルーニャ地方に懸念の声が囁かれている。バルセロナは直近2試合で敗北を喫した——コパ・デル・レイではアトレティコ・マドリードに0-4の大敗、続くリーガではジローナに1-2で敗れた。この結果、レアル・マドリードに順位を逆転され、バルサは2位に後退、2ポイント差をつけられている。

一方のレバンテは悪夢のようなシーズンを過ごしている。19位に沈み、直近4試合のうち3試合で無得点に終わり、ビジャレアル戦では1-0の接戦で敗れたばかりだ。歴史的に見ても、この対戦は彼らにとって最も恐ろしいものと言える。レバンテはバルセロナでの過去16回のリーガ遠征で全敗しており、これはリーグ戦における最多連敗記録である。

チーム情報＆メンバー

フォーム

対戦成績

順位表

バルセロナ対レバンテ戦を今日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

ダウンロードとインストール：ExpressVPNまたはその他の信頼できる VPN サービス（GOAL のガイドはこちら）に登録し、お使いのデバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいて米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：