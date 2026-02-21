Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoフランクフルト
Renuka Odedra

翻訳者：

今日のバイエルン・ミュンヘン対アイントラハト・フランクフルトのブンデスリーガ試合の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、開始時間

バイエルン・ミュンヘン対アイントラハト・フランクフルトのブンデスリーガ試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

バイエルン・ミュンヘン対アイントラハト・フランクフルト戦の英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

アメリカ合衆国Fubo USA
オーストラリアbeIN Sports オーストラリア
カナダFubo Canada
南アフリカ／サハラ以南アフリカStarTimes World Football
マレーシアbeIN Sports マレーシア
中東MBCシャヒード

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、安全で暗号化されたオンライン接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

バイエルン・ミュンヘン vs アイントラハト・フランクフルト キックオフ時間

crest
ブンデスリーガ - ブンデスリーガ
Allianz Arena

本日行われるバイエルン・ミュンヘン対アイントラハト・フランクフルト戦は、2026年2月21日 14:30にキックオフ予定です。

試合プレビュー

Harry Kane of FC Bayern Munich claps Getty Images

ブンデスリーガ首位のバイエルン・ミュンヘンは今週土曜日、アリアンツ・アレーナでアイントラハト・フランクフルトを迎え撃つ。記録的な優勝回数を誇る王者チームは首位を6ポイント差で独走中だが、新監督率いる復活の兆しを見せるフランクフルトと対戦。バイエルン地方の大雪の影響で試合が複雑化する可能性もある。

バイエルン・ミュンヘンは来週のボルシア・ドルトムントとの大一番「デア・クラシカー」を控え、勢いを維持したいところだ。ヴィンセント・コンパニ監督率いるチームは最近ヴェルダー・ブレーメンを3-0で下すなど圧倒的な強さを見せている。22試合で57ポイント、驚異的な得失点差+63を記録するホームでの試合では、依然として圧倒的な優勝候補である。

現在7位のアイントラハト・フランクフルトは、新監督アルベルト・リエラの下で第二の風を掴んだようだ。イーグルスは先週末、ボルシア・メンヒェングラートバッハを圧倒的な3-0で下し、勝ち星のない連敗を止めた。圧倒的な下馬評にもかかわらず、左サイドバックのナサニエル・ブラウンを中央の「逆サイド」ポジションで起用するなど、リエラの戦術的柔軟性がチームを予測不能なものにしている。

チームニュース＆メンバー

バイエルン vs フランクフルト 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSGE
40
ヨナス・ウルビヒ
2
ダヨ・ウパメカノ
19
アルフォンソ・デイヴィス
3
キム・ミンジェ
27
コンラート・ライマー
7
セルジュ・ニャブリ
14
ルイス・ディアス
8
レオン・ゴレツカ
17
マイケル・オリーセ
6
ヨズア・キミッヒ
9
ハリー・ケイン
40
カウア
5
オーレル・アメンダ
4
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
16
ヒューゴ・ラーション
6
オスカル・ホイルンド
29
A. Amaimouni-Echghouyab
27
マリオ・ゲッツェ
21
ナサニエル・ブラウン
20
堂安律
19
ジャン＝マテオ・バホヤ

3-4-2-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

フォーム

FCB
-直近成績

ゴールを許す
14/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

対戦成績

FCB

直近の 5 試合

SGE

3

勝利

1

Draw

1

Win

13

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表

バイエルン・ミュンヘン対アイントラハト・フランクフルト戦を今日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. ダウンロードとインストールExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録し（GOALのガイドはこちら）、デバイスにアプリをダウンロードします。
  2. サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいて米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。
  3. キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。
  4. ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面で観戦するのが最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：

  • スマートテレビとFire Stick: AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、 Google TV搭載のGoogle Chromecastなどの デバイスには、 ネイティブVPNアプリが搭載されています 。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして、スマートフォンと同じように接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機：これらのデバイスは直接VPNアプリをサポートしていない場合が多いです。最も簡単な回避策は、Smart DNS（ 通常はVPNアカウント設定で利用可能）を使用するか、VPN接続済みのスマートフォンやノートPCからTVへストリーミングをミラーリング/キャストする ことです。

