オリンピアコス対バイエル・レバークーゼンの英語ライブストリーム視聴方法はこちら。GOALが本日試合を観戦するために必要な情報をすべてお届けします。

VPNでどこでも視聴する方法

海外旅行中や、世界中のどこからでも普段利用しているストリーミングサービスにアクセスしたい場合、地域制限に遭遇することがあります。そんな時に役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを利用すれば、オンライン上で安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置を変更することで、ブラックアウト制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブ視聴できます。詳細な手順はこちらをクリックするか、GOALのスポーツストリーミング向けベストVPNガイドをご覧ください。

オリンピアコス vs バイエル・レバークーゼン キックオフ時間

チャンピオンズ リーグ - チャンピオンズリーグ Karaiskakis Stadium

本日行われるオリンピアコス対バイエル・レバークーゼンの試合は、2026年2月18日 20:00にキックオフします。

試合プレビュー

オリンピアコスとバイエル・レバークーゼンはUEFAチャンピオンズリーグで過去3度対戦しており、ギリシャのチームが2勝1敗（1敗）を記録。直近では先月、リーグ戦第7節でホームで2-0の勝利を収めている。この結果が、ホームでドイツのチームと対戦する彼らに大きな自信を与えるだろう。

Getty Images

一方、レバークーゼンは1993年のカップウィナーズカップでパナシナイコスに4-1で勝利して以来、ギリシャでの4試合で未勝利（1分3敗）が続いている。 しかしブンデスリーガでの戦績は格段に良く、直近ではザンクトパウリを4-0で粉砕。この勝利でチームは上昇気流に乗り、順位を6位に押し上げた。4位との差はわずか3ポイントで、しかも1試合少ない状況だ。

負傷者情報と主要統計

オリンピアコスは、膝の負傷から長期離脱中のMFテオファニス・バクーラスが引き続き欠場する見込み。DFフランシスコ・オルテガとFWメフディ・タレミは、週末のレヴァディアコス戦を欠場したため出場が不透明。タレミはサンティアゴ・ヘッセ、ダニ・ガルシアと共に、警告1回で出場停止となる状況にある。

ギリシャ勢では、メフディ・タレミが今季UEFAチャンピオンズリーグで4得点に直接関与（2得点2アシスト）。オリンピアコスで単一大会における彼の記録を上回ったのは、2007-08シーズンのイエロクリス・ストルティディス（5得点・2アシスト）が最後である。

Getty Images

ビジターチームは、先月のアフリカネイションズカップで負った足首の負傷から回復中のフォワード、エリエス・ベン・セギルを欠いたままとなる。

また、GKマーク・フレッケンも1月に負った膝の負傷から回復中で、ヤニス・ブラスヴィッチが再びゴールを守ることになる。ナタン・テラは足の負傷で欠場する。

バイエル・レバークーゼンのMFアレックス・ガルシアは、今季UEFAチャンピオンズリーグのグループステージにおいて最多のラインブレイクパス（133本）を記録した。特に第7節のオリンピアコス戦では32本を記録し、今大会の1試合における最多タイ記録となった（バイエルン・ミュンヘンのアレクサンダル・パブロヴィッチも第7節のユニオン・サン＝ジロワーズ戦で32本を記録）。

チーム情報＆メンバー

フォーム

対戦成績

順位表

オリンピアコス対バイエル・レバークーゼン戦を本日視聴するためのステップバイステップVPNガイド

NordVPN

ダウンロード＆インストール：ExpressVPNまたは他の信頼できるVPNサービスに登録（GOALのガイドはこちら）し、デバイスにアプリをダウンロードしてください。 サーバーへの接続：アプリを開き、試合が放送されているサーバーの場所を選択します（例：英国にいても米国のストリームを視聴したい場合は、米国のサーバーに接続します）。 キャッシュのクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります 。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを再読み込みしてください。 ストリーミング開始： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスし 、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマートフォンやノートパソコンでの視聴も問題ありませんが、スポーツ中継はやはり大画面が最適です。テレビでVPNを利用する方法をご紹介します：