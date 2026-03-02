対戦相手に関わらず、レックサムAFCが歴史あるレースコース・グラウンドにチェルシーを迎え入れる時、それは二つの世界の衝突となる。ライアン・レイノルズとロブ・マッケルヘニーの所有下で劇的な再生を遂げたことで有名な北ウェールズのクラブは、今なお急成長を続けている。一方、チェルシーはプレミアリーグを代表する世界的強豪の一角であり続けている。

レキサムのハリウッド的な物語はホームゲームを世界的なイベントに変えたが、チェルシーのようなビッグシックスクラブの来訪は熱狂をさらに高める。

幸い、GOALではチケット購入方法や座席確保に必要な情報をすべて提供している。

レックサム対チェルシー戦の日程は？

レックサム対チェルシーの対戦は3月上旬に予定されている。

日時 試合日程 開催場所 チケット 2026年3月7日（土）（調整中） レックサム対チェルシー レースコース・グラウンド（レックサム） チケット

キックオフ時間はテレビ放送スケジュールにより変更となる場合がありますのでご注意ください。

レックサム対チェルシー戦のチケットはどこで購入できますか？

この規模の試合では、入場を確保する主なルートが2つあります。1つ目は、レックサムAFCとチェルシーFCの公式クラブチケットポータルを通じた購入です。

しかし、膨大な需要とレースコース・グラウンドの比較的小さな収容人数（最近の改修後、現在約12,600人）を考慮すると、会員向けに販売開始後数分で売り切れることがよくあります。

シーズンチケット保持者や優先会員でない場合、確実に席を確保する最も確実な方法は、StubHubなどの二次市場を利用することです。

プレミアムな体験を求める方には、クラブから直接購入可能なホスピタリティパッケージも選択肢となります。これには通常、ラウンジ利用権、食事、スタジアム内でも最高の眺望が提供されますが、標準入場券よりも高額となります。

レックサム対チェルシー戦のチケット価格は？

レースコース・グラウンドでの高ランク試合の公式チケット価格は、通常大人用が25～35ポンド程度から、シニア・ジュニア割引は15～20ポンド程度です。

アウェイチームのチェルシーサポーター向けチケットは、通常、大会規定に基づき上限価格が設定されており、リーグ戦では概ね30ポンド前後となります。

ただし、この特定の対戦カードに対する需要が非常に高いため、StubHubなどの二次販売サイトでは在庫状況に応じて価格が変動します。

現在、最も安いチケットは100ポンドから入手可能ですが、プレミアム席や試合日が近づくにつれて価格は大幅に上昇する可能性があります。

レックサム対チェルシー戦のチケット発売時期は？

公式チケットは通常、段階的に発売されます。レックサムのホームゲームでは、優先権は常にシーズンチケット保持者に与えられ、次に公式会員が対象となります。

残席がある場合、一般販売に移行しますが、チェルシー戦では一般販売が行われる可能性は極めて低いです。

通常、会員向け販売は試合日の3～4週間前に行われます。

最新情報は両クラブのメールアラート登録が最善です。

初期販売期間を逃した場合でも、公式販売開始直後にはStubHubなどの二次市場でチケットが入手可能になることがよくあります。これは、観戦できないファンが自分の席を他の人に楽しんでもらうために出品するためです。

レックサム対チェルシー戦のチケットを入手するには？

レックサム対チェルシー戦のチケットを確保するには、少し戦略が必要です。確実に入手するための最善の手順は以下の通りです：

公式会員制度： レックサムまたはチェルシーの公式会員制度に加入しましょう。これが最初の「一次」販売にアクセスする唯一の方法です。

レックサムまたはチェルシーの公式会員制度に加入しましょう。これが最初の「一次」販売にアクセスする唯一の方法です。 セカンダリーマーケットを早期にチェック： StubHubを注視しましょう。試合直前よりも、転売市場に出回った直後のチケット価格が安い場合があります。

StubHubを注視しましょう。試合直前よりも、転売市場に出回った直後のチケット価格が安い場合があります。 ホスピタリティオプション：保証された座席と豪華な体験のために追加費用を支払う意思があるなら、レックサムAFC公式ウェブサイトのホスピタリティセクションを確認しましょう。これらのチケットは通常、一般チケットよりも長く入手可能です。

レースコース・グラウンドはチェルシーのような名門クラブが使用する会場としては小規模なため、チケットは文字通り入手困難です。試合観戦を確保する上で最も重要なのは、迅速な行動です。

レックサム対チェルシー戦のチケットはオンラインで購入できますか？

はい、この試合のチケットの大部分はオンライン限定で販売されます。

スタジアム内の窓口では、注目度の高い試合の一般販売をほとんど行わなくなりました。

クラブ公式ウェブサイト、またはスタジアム内の様々なエリアからより幅広い座席を選択できる StubHub を通じて購入できます。

レックサム対チェルシー戦のチケットは海外のファンも購入できますか？

もちろんです。レックサムは特にアメリカとカナダで大規模な国際的なファン層を築いています。

海外のファンも、同じオンラインチャネルを通じてチケットを購入できます。

良い席を確保するには、レックサム対チェルシー戦のチケットをいつまでに購入すべきですか？

レースコースでのチェルシー戦チケットについては、旅行計画が確定次第、すぐに購入するのが最善策です。

試合が近づくにつれて需要は高まる一方であり、入手可能なチケットの数は減少します。

座席の種類や価格帯の選択肢を広く確保するためには、少なくとも1ヶ月前にはチケットを確保することをお勧めします。

試合当日にスタジアムでチケットは購入できますか？

試合当日にスタジアムでチケットが入手できる可能性は極めて低いです。

レックサムの試合はここ数シーズン、常に完売状態が続いており、チェルシーのようなプレミアリーグの強豪が訪れることで、残席は確実にゼロになります。

チケットなしでのスタジアムへの移動は避け、事前にオンライン購入で入場を確実に確保してください。