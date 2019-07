ルヴァン杯決勝T組み合わせが決定!鹿島vs浦和のACL勢対決が実現

JリーグYBCルヴァンカップ・プライムステージの組み合わせ決定オープンドロー(抽選会)が、28日に行われた。

プライムステージには、グループステージとプレーオフステージを勝ち抜いてきた北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、FC東京、ガンバ大阪の4クラブに加え、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)出場のためグループステージを免除されていた川崎フロンターレ、浦和レッズ、サンフレッチェ広島、鹿島アントラーズの4クラブの計8クラブが進出。前年度覇者の湘南ベルマーレ、準優勝の横浜F・マリノスはともに敗退している。

プライムステージは、準々決勝の第1戦が9月4日(水)、第2戦が9月8日(日)に行われ、勝者は、10月9日(水)と13日(日)に開催する準決勝へ進出。決勝は10月26日(土)に埼玉スタジアム2002で実施される。

今回の抽選結果は以下のとおり。

■ルヴァン杯準々決勝(9/4、9/8)※左側が第1戦ホーム

サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌 …①

FC東京 vs ガンバ大阪 …②

鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ …③

名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ …④

■準決勝(10/9、10/13)

①の勝者 vs ②の勝者 …⑤

③の勝者 vs ④の勝者 …⑥

■決勝(10/26)

⑤の勝者 vs ⑥の勝者