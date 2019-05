ルヴァン杯プライムステージの対戦カードが決定!FC東京はC大阪と、J2長崎はG大阪と激突

JリーグYBCルヴァンカップは22日にグループステージ最終節が行われ、8チームの突破が決定。この結果、プレーオフステージの対戦カードが決定した。

突破を決めたのはAグループから札幌と長崎、Bグループからは仙台とFC東京、CグループはC大阪と名古屋、DグループはG大阪と磐田の計8チームとなった。プレーオフステージはホーム&アウェイの2試合が行われ、第1戦は6月19日にグループ2位突破チームのホームで開催。そして第2戦はグループ1位突破チームのホームで試合が行われる。

勝者4チームがプライムステージに進出する。AFCチャンピオンズリーグ(ACL)に出場している川崎フロンターレ、浦和レッズ、サンフレッチェ広島、鹿島アントラーズはプライムステージから登場する。

プレーオフステージの組み合わせ、日程は以下のとおり。

■第1戦

6月19日(水)19:00

磐田 vs 札幌(ヤマハ)

名古屋 vs 仙台(パロ瑞穂)

FC東京 vs C大阪(味スタ)

長崎 vs G大阪(トラスタ)

■第2戦

6月26日(水)19:00

札幌 vs 磐田(札幌厚別)

仙台 vs 名古屋(ユアスタ)

C大阪 vs FC東京(ヤンマー)

G大阪 vs 長崎(パナスタ)