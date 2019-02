ルヴァン杯、グループステージの組み合わせと日程が確定!J2から柏と長崎が出場

2019JリーグYBCルヴァンカップの組み合わせと日程が確定した。

19日に行われたAFCチャンピオンズリーグ(ACL)プレーオフで、鹿島アントラーズとサンフレッチェ広島が勝利し、本大会の出場が決定。鹿島と広島はルヴァン杯でプライムステージからの出場となり、昨季の明治安田生命J1リーグで17位の柏レイソルと18位のV・ファーレン長崎がグループステージに参戦することが確定した。

ルヴァン杯のグループステージ組み合わせとスケジュールは以下の通り。

【組み合わせ】

■グループA

北海道コンサドーレ札幌

横浜F・マリノス

湘南ベルマーレ

V・ファーレン長崎

■グループB

FC東京

ベガルタ仙台

サガン鳥栖

柏レイソル

■グループC

セレッソ大阪

ヴィッセル神戸

名古屋グランパス

大分トリニータ

■グループD

清水エスパルス

ガンバ大阪

ジュビロ磐田

松本山雅FC

【試合日程】

●第1節 3月6日

19:00 長崎 VS 湘南 (トラスタ)

19:00 柏 VS FC東京 (三協F柏)

19:00 名古屋 VS 神戸 (パロ瑞穂)

19:00 大分 VS C大阪 (大銀ド)

19:00 松本 VS 清水 (サンアル)

19:00 磐田 VS G大阪 (ヤマハ)

19:30 横浜FM VS 札幌 (ニッパツ)

19:30 鳥栖 VS 仙台 (駅スタ)

●第2節 3月13日

19:00 札幌 VS 長崎 (札幌ド)

19:00 湘南 VS 横浜FM (BMWス)

19:00 仙台 VS FC東京 (ユアスタ)

19:00 柏 VS 鳥栖 (三協F柏)

19:00 名古屋 VS 大分 (パロ瑞穂)

19:00 神戸 VS C大阪 (神戸ユ)

19:00 清水 VS 磐田 (アイスタ)

19:00 G大阪 VS 松本 (パナスタ)

●第3節 4月10日

19:00 札幌 VS 湘南 (札幌ド)

19:00 仙台 VS 柏 (ユアスタ)

19:00 FC東京 VS 鳥栖 (秩父宮)

19:00 神戸 VS 大分 (神戸ユ)

19:00 松本 VS 磐田 (サンアル)

19:00 清水 VS G大阪 (アイスタ)

19:30 横浜FM VS 長崎 (ニッパツ)

19:30 C大阪 VS 名古屋 (ヤンマー)

●第4節 4月24日

19:00 長崎 VS 札幌 (トラスタ)

19:00 仙台 VS 鳥栖 (ユアスタ)

19:00 FC東京 VS 柏 (NACK)

19:00 大分 VS 名古屋 (大銀ド)

19:00 清水 VS 松本 (アイスタ)

19:00 G大阪 VS 磐田 (パナスタ)

19:30 横浜FM VS 湘南 (ニッパツ)

19:30 C大阪 VS 神戸 (ヤンマー)

●第5節 5月8日

19:00 札幌 VS 横浜FM (札幌厚別)

19:00 湘南 VS 長崎 (BMWス)

19:00 FC東京 VS 仙台 (秩父宮)

19:00 大分 VS 神戸 (大銀ド)

19:00 磐田 VS 松本 (ヤマハ)

19:00 G大阪 VS 清水 (パナスタ)

19:30 鳥栖 VS 柏 (駅スタ)

19:30 名古屋 VS C大阪 (パロ瑞穂)

●第6節 5月22日

19:00 湘南 VS 札幌 (BMWス)

19:00 長崎 VS 横浜FM (トラスタ)

19:00 柏 VS 仙台 (三協F柏)

19:00 鳥栖 VS FC東京 (駅スタ)

19:00 C大阪 VS 大分 (ヤンマー)

19:00 神戸 VS 名古屋 (ノエスタ)

19:00 松本 VS G大阪 (サンアル)

19:00 磐田 VS 清水 (ヤマハ)