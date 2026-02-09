ユナイテッド・ストランド：マンチェスター・ユナイテッドファンの「髪型チャレンジ」が赤魔の痛ましい不安定さを浮き彫りにした経緯

今頃、マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的なサポーターが、チームが5連勝するまで絶対に髪を切らないと誓ったという話は、もうご存知でしょう。

彼がこの誓いがサッカーファン文化に与える影響、いや、自らの人生の軌跡さえも変えることになるとは、到底想像できなかっただろう。今や何百万人もの人々がSNSで彼をフォローし、スポーツ界のトップ選手たちまでもが彼の存在を認識しているのだから。

「ザ・ユナイテッド・ストランド」——あるファンの毛深いサッカー界での悪名高き道程——について知っておくべき全てをここに紹介しよう：

ユナイテッド・ストランドとは？ レッドデビルズファン、フランク・イレットのヘアチャレンジ

ユナイテッド・ストランドとは、長年マンチェスター・ユナイテッドを応援するファン、フランク・イレットが公に宣言したことで話題となったオンライン現象の名称である。

愛するレッドデビルズの不安定な戦績に苛立ちを募らせたイレット氏は2024年10月、チームが5連勝するまで髪を切らないと誓った。彼自身はもちろん、彼をフォローする人々も、16ヶ月後もこの厳粛な宣言に縛られることになるとは夢にも思わなかった。

イレットの膨張を続けるアフロヘアは、やがてユナイテッドの不安定さを示す毛深いバロメーターとしてサッカーファンの間で定番のネタとなり、国内外の様々なニュースメディアが彼の「アフロ契約」がサッカーファン文化に与える影響を認めるに至った。

「本当にちょっとした遊び心から始まったんです」とイレットはスカイスポーツに語った。「マンチェスター・ユナイテッドのファンにとって辛い時期に、ユーモアを添える楽しい試みだと思ったんです」

しかしイレットにとって不幸なことに、誰もがそのユーモアを理解したわけではなかった。2025年9月、オールド・トラッフォードで行われたチェルシー戦（2-1でユナイテッド勝利）観戦中に、別のサポーターから実際に暴行を受けたのである。

「私の意図は決してマンチェスター・ユナイテッドの欠点を強調することではなく、前向きな姿勢とユーモアを広めることでした」とイレットは主張している。

マンチェスター・ユナイテッドファンのヘアチャレンジはいつ始まったのか？

「ユナイテッド・ストランド」ヘアカットチャレンジは2024年10月5日に正式に始まった。

つまりイレットの髪はこれまでに3人の異なるマンチェスター・ユナイテッド監督（エリック・テン・ハフ、ルーベン・アモリム、そして現在のマイケル・キャリック）の在任期間をまたいで伸び続けている。

2026年2月9日現在、このヘアチャレンジは492日間継続中——つまり1年4ヶ月と7日である。

この挑戦はいつ完了するのか？

非常に興味深い質問だ。簡単に言えば、マンチェスター・ユナイテッドが5連勝を達成した時点でこの挑戦は完了する。

2月7日のトッテナム戦勝利（4連勝目）を受け、2026年2月10日（火）のウェストハム戦に勝利すれば、イレットの「毛深い悪夢」は終わりを迎える可能性がある。

確かに、『一緒に観る』動画の計画は確定しており、イレットは終わりが近づいていることに安堵しているようだ。「キャリックが舵を取ってくれて、この髪型ももうすぐ終わり、次はウェストハム戦。5試合中4試合を消化した——挑戦を始めてから4試合連続は初めてだ。今回は本当に達成できる！キャリックに心から感謝——ありがとう、ありがとう、本当にありがとう」」

興味のある方へ：マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハム戦は、英国ではTNT Sports 1とTNT Sports Ultimateで生中継されます。米国ではPeacockでライブ視聴可能です。

英国でのマンチェスター・ユナイテッド戦テレビ放送

アメリカでのマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送

マンチェスター・ユナイテッドが最後に5連勝したのはいつ？

アストン・ヴィラファンが2025-26シーズンに11連勝を達成した際「ユナイテッド・ストランド」を嘲笑したとはいえ、5連勝を達成することは、特にプレミアリーグのようなトップレベルリーグでは、最強チームにとっても困難な課題です。

マンチェスター・ユナイテッドが5連勝を達成したのは、2024年2月まで遡らなければならない。

この5連勝はFAカップでのニューポート・カウンティ戦勝利から始まり、ウルブズ、ウェストハム、アストン・ヴィラ、ルートン・タウン戦での勝利が続いた。