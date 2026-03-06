モロッコ代表サッカーチームのチケット購入方法：2026年試合日程、今後の試合日程、価格など

アトラスライオンズが3月、欧州の地に戻り、2026 FIFAワールドカップに向けた高強度の準備を継続する。カタールでの歴史的な準決勝進出とアフリカサッカー界での圧倒的な存在感を示したワリド・レグラギ率いるチームは、南米の強豪との対戦に向け遠征を開始する。
モロッコは世界的なサッカー強国としての地位を確立しており、欧州各地に広がる大規模なディアスポラ（在外同胞）の存在により、アウェー戦でもホームゲームのような熱狂が生まれる。今月3月にはスペインとフランスを訪問し、エクアドルとパラグアイと対戦する。
モロッコサッカーの魔法を直接体感したいなら、GOALが最新の試合日程・会場情報・確実なチケット入手方法をご案内します。
モロッコの今後のサッカー試合日程は？
モロッコ代表は3月のFIFA国際試合期間中に、2つの注目すべき親善試合を戦います。
|日付と時間
|試合日程
|場所
|チケット
|2026年3月27日 21:15
|モロッコ対エクアドル
|リヤド・エア・メトロポリターノ（マドリード、スペイン）
|チケット
|2026年3月31日 20:00
|モロッコ対パラグアイ
|スタッド・ボラール＝ドゥレリス、フランス、ランス
|チケット
|2026年6月13日 18:00
|モロッコ対ブラジル
|ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム、イーストラザフォード、アメリカ
|チケット
|2026年6月19日 18:00
|モロッコ対スコットランド
|ボストン・スタジアム、フォックスボロ、アメリカ
|チケット
|2026年6月24日 18:00
|モロッコ対ハイチ
|アトランタ・スタジアム、アトランタ、アメリカ
|チケット
モロッコ代表戦チケットの購入方法
ヨーロッパでモロッコの親善試合チケットを購入する最良の方法は、公式連盟プラットフォームまたは信頼できる二次市場を通じてです。
モロッコサッカー連盟（FRMF）は通常、主要なデジタル販売にFanZone.Proポータルを利用しています。しかし、アトラスライオンズの圧倒的な人気により、これらのチケットは発売開始から数分で完売することがよくあります。
初回発売を逃したファンや、より幅広い座席オプションを求める方は、SeatPickなどの二次販売サイトでの購入も検討できます。
モロッコ代表戦のチケット価格は？
モロッコの欧州親善試合チケットは手頃な価格設定ですが、需要の高まりにより転売市場では価格が上昇する可能性があります。マドリードとランスで開催予定の試合では、ゴール裏上段のカテゴリー4席が概ね40ユーロ前後からとなっています。
- 最安値チケット：早期予約なら約40～75ユーロの席が見つかります。
- 中価格帯：下層または中層スタンドの中央席は通常80～150ユーロ。
- プレミアム/ホスピタリティ：最高の眺望と飲食付きを求める方には、VIPパッケージが200ユーロから350ユーロ超まで用意されています。
モロッコ代表戦チケットの発売時期は？
モロッコの3月親善試合の一般販売チケットは、通常、試合の約4～6週間前に発売されます。
2026年3月の試合については、2月下旬に正式に販売が開始されました。
クラブサッカーとは異なり、会員向け先行販売期間はほとんど設けられません。これらのチケットは通常、一般向けに一斉に販売されます。
アトラスライオンズはスペインとフランスで熱狂的な支持を得ているため、チケット販売開始と同時に購入することを強くお勧めします。
リヤド・エア・メトロポリターノとスタッド・ボラール＝ドゥレリスについて知っておくべきすべて
リヤド・エア・メトロポリターノ（スペイン・マドリード）
アトレティコ・マドリードの本拠地であるメトロポリターノは、世界で最も近代的なスタジアムの一つです。約70,000人の収容能力を誇り、印象的な浮遊屋根と驚異的な音響効果を備えています。
マドリード北東部に位置し、マドリード地下鉄（7号線、エスタディオ・メトロポリターノ駅）で簡単にアクセスできます。周辺エリアはファン向けに設計されており、試合前の集まりに十分なスペースが確保されています。
スタッド・ボラール＝ドゥレリス（フランス、ランス）
パラグアイ戦に向け、アトラスライオンズはフランス北部に遠征する。
スタッド・ボラール＝ドゥレリスは、ピッチに近い4つの独立したスタンドという英国式建築様式で知られ、非常に親密で熱狂的な雰囲気を生み出しています。収容人数は約38,000人で、これはレンズ市の人口全体を上回る規模です。
フランスサッカー界で最も歓迎的で情熱的なスタジアムの一つとして知られ、モロッコサポーターにとって理想的な会場となる。