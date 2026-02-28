熱狂的な議論がすでに100万回以上再生される中、GOALのFanZoneがサッカー界で最も激しい論争の一つに真っ向から挑む——ジョゼ・モウリーニョとペップ・グアルディオラ、どちらの監督としての経歴が真に優れているのか？

JFTVのルカは即座に自身の立場を明確にした。

「ジョゼ・モウリーニョの監督としての経歴は、ペップ・グアルディオラのそれよりも優れている」

そこから彼は、モウリーニョの軌跡を容赦ない詳細で辿り始める。その上昇の始まりから。

「バルセロナの話から始めよう。彼（モウリーニョ）とグアルディオラは、同じ時期にクラブで働いていた。彼は（バルサで）望んでいた職を得られなかった。 その後ベンフィカを経てポルトに移り、そこで成功を収め、いくつかのトロフィーを獲得。ポルトでは2シーズンで文字通り獲得可能な全ての欧州タイトルを制覇し、国内と欧州の両方で全てを勝ち取った。UEFAカップとチャンピオンズリーグを制し、ポルトでのチャンピオンズリーグ優勝は、おそらく彼の最も印象的な功績と言えるだろう」

解説はその後スタンフォード・ブリッジに移り、後に超大国となるチェルシーとは程遠い当時のチーム像を描く。

「彼がチェルシーに移籍した当時、失礼ながらチャーリー、彼らは今のようなトップクラブではなかった。アーセナルがリーグを支配し、マンチェスター・ユナイテッドがリーグを支配していた。チェルシーはアブラモビッチが選手を次々と獲得して参入したばかりだったが、モウリーニョが全ての起爆剤となった。

初年度でリーグ優勝を果たし、リーグ戦わずか15失点という、今なおプレミアリーグ史上最も印象的な記録の一つを打ち立てた。そして05/06シーズンにも連覇を達成している」

次にインテル・ミラノでの歴史的トリプル制覇。これはイタリアサッカー史上未だ唯一無二の偉業だ。実はユヴェントスファンである彼にとって、この話題は胸が痛むものなのだ。

その後彼はインテル・ミラノに移籍する。リーグ優勝を果たすだけでなく、09/10シーズンにはトリプルクラウンを達成した。これは今日に至るまでイタリアのクラブで唯一成し遂げた偉業だ。言いたくはないが、正直言って胸が痛む。しかしインテルこそがトリプルクラウンを獲得した唯一のクラブなのだ。

「しかも彼が成し遂げたのは、その過程でペップ・グアルディオラ率いるバルセロナを破ったことだ。これは実にクールな巡り合わせだ。なぜならバルセロナは数年前、モウリーニョではなくペップを監督に選んでいたからだ。彼には復讐劇があった。彼は彼らを敗退させた。審判の判定とかあれこれ議論はできるが、君たちは彼らより優れていた。それでも彼らは君たちを敗退させたんだ」

レアル・マドリードは究極の復讐劇として描かれる。

「その後彼はマドリードに移籍し、そこでなおもペップを苦しめた。これもまた、考えれば狂気じみている。バルセロナはリーグを支配していた。そして11/12シーズン、ジョゼ・モウリーニョはペップ・グアルディオラの支配に終止符を打ち、100ポイントでリーグ優勝を果たした。これはリーガ史上初の快挙だった。バルサはその翌シーズンに同記録を達成したが、最初に成し遂げたのはレアル・マドリードだった」

スタンフォード・ブリッジでの二度目の指揮、そしてマンチェスター・ユナイテッドでの記憶に残る期間を経て。

「その後、チェルシーでプレミアリーグに復帰し、リーグ優勝を果たしました。プレミアリーグの順位表で、第 1 節から最終節までトップをキープし、圧倒的な強さでリーグ優勝を果たした唯一の監督だと思います。

マンチェスター・ユナイテッドに移籍し、後になって考えると、彼はファーガソン監督の後継者として、同クラブで最も成功した監督だったと言えます。彼はヨーロッパリーグで優勝し、FAカップでも優勝しました。彼はそこで素晴らしい成果を上げました。成果は期待外れだったと主張する人もいるかもしれませんが、彼自身、2位になったことが同クラブでの最高の成果だったと語っています。それは、とてもおかしな発言です。

トッテナムでの在任期間についても、公平な評価がなされている。

トッテナムへ移籍。エド、残念だが彼はそこで成功しなかった。（しかし）ペップとの直接対決では好成績を残している。決勝進出を果たした。以前にも解任されたことがある。今思えば、それは理事会の誤った判断だったと思うが、結局そこでは何も勝ち取れなかった。

そして、しばしば過小評価されるローマ時代が結論を導く。

「ローマへ移籍。これは本当に過小評価されている成果だ。初年度にコンフェレンスリーグを制覇し、クラブ初の欧州タイトルをもたらした。翌季はUEFAヨーロッパリーグ決勝へ進出したが、ひどい審判判定が重なり不運にも敗れた。つまり2年間で2度の欧州決勝進出を果たし、ローマで熱烈な称賛を浴びたのだ。」

動画は決定的な一撃を加える：

「これも驚異的な記録だ。9年間ホームで無敗だったと思う。もし私が雇用主で監督を雇うなら、これを見て『うわっ、これを上回れる人間がいるのか？』と思うだろう」

彼を好きであれ嫌いでもあれ、バルセロナでコーチとして拒絶された男から、三冠達成、タイトル奪取、決して退屈させない存在へと至った「スペシャル・ワン」の軌跡がここに描かれている。モウリーニョ派であれグアルディオラ派であれ、この映像は目的を果たした。サッカー界全体が再び議論を巻き起こしているのだから。