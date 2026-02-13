マンチェスター・シティ 2026年UEFAチャンピオンズリーグチケットの入手方法：今後の試合日程、チケット価格など

マンチェスター・シティのサポーターは、チームがタイトルやトロフィーを次々と獲得することに慣れ親しんでいる。今シーズンもエティハド・スタジアムの膨れ上がったトロフィーケースに新たな栄冠を加えられることを期待している。今すぐ試合チケットを予約して、彼らの栄光の追跡に加わろう。

マンチェスター・シティにとって、特にヨーロッパでの戦いは、今シーズン後半が熱狂的なものとなるでしょう。彼らと共にその興奮を味わってみませんか？GOALが、マンチェスター・シティの今後のチャンピオンズリーグ戦に向けた重要なチケット情報をすべてお届けします。チケットの購入方法や価格情報も含まれています。

マンチェスター・シティの今後のチャンピオンズリーグ日程は？

日付 試合日程 (GMT) 会場 チケット 3月10日(火)/11日(水) 未定 vs マンチェスター・シティ (20:00) 未定（アウェイ） チケット 火・水 3月17日～18日 マンチェスター・シティ vs 未定 (20:00) エティハド・スタジアム（マンチェスター） チケット

マンチェスター・シティ チャンピオンズリーグチケットの購入方法

マンチェスター・シティのチケットは一般販売されることがほとんどありません。シティズンズ（サポーター）は熱心なファン層を持ち、エティハド・スタジアムはすぐに完売します。

プレミアリーグの試合では、53,400人収容のスタジアムのうち46,000席がシーズンチケット保持者で埋まっています。これらの試合でクラブ経由でチケットを購入するには、マンチェスター・シティの会員資格（マッチデイ・メンバー）が必要となる可能性が高いでしょう。

ただし、チャンピオンズリーグのリーグ戦フェーズやFAカップ、カラバオカップの試合では需要が比較的低いため、例外的に一般販売が行われる場合があります。ただし保証はなく、入手可能性は変動します。

サポーターがマンチェスター・シティのチケットを購入する最も確実な方法は公式クラブポータルですが、チャンピオンズリーグの試合観戦を希望する方は、StubHubなどの二次転売サイトを検討すると、チケット入手可能性が最も高くなる可能性があります。

マンチェスター・シティのチャンピオンズリーグチケットはいくらですか？

ノルウェーでのボーデ・グリムト戦アウェイゲームチケットは、12月中旬にマンチェスター・シティクラブ会員向けに販売開始され、価格は25.50ポンドでした。

エティハド・スタジアムでの試合をクラブから直接購入する場合、チャンピオンズリーグチケットの大人料金は£25（ファミリースタンド0階、サウススタンド0階・3階）から£50（93:20セクションのプレミアム・ノンホスピタリティ席）まで幅があります。 割引チケットの価格も異なり、65歳以上および18～21歳は22～37ポンド、18歳未満はファミリースタンドで最低10ポンド、93:20セクションで最高25ポンドで購入可能です。

チケットの空き状況や価格に関する追加情報は、クラブ公式チケットポータルで随時ご確認ください。StubHubなどの二次販売サイトでは現在、95ポンドから購入可能です。

チャンピオンズリーグ戦向けのマンチェスター・シティ・ホスピタリティパッケージにはどのようなものがありますか？

マンチェスター・シティのホスピタリティパッケージは、非会員が試合観戦席を確保する優れた方法です。正規市場や二次市場でのチケットよりも売れ行きが遅いため、他の選択肢が限られている場合に適しています。

ここでは、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦向けに提供されているホスピタリティパッケージの一部をご紹介します：

ザ・マンキュニアン（390ポンド～）

マンチェスター文化を体感できるライブ音楽と地元風の装飾が特徴。ブラッスリー風のメニューとドリンクが提供され、当日購入または事前予約パッケージで利用可能です。

ザ・トンネルクラブ（570ポンド～）

（ザ・トンネルクラブ・プレミア – £870～）

選手到着時にMCFCチームを直接お迎えいただけるバックステージアクセス付き。季節のモダンメニュー、ドリンク込み、エグゼクティブ仕様のクッションシートが特徴です。スイート内でのライブインタビュー、DJエンターテインメント、賞品付きクイズなど特別な特典も。

バックステージ（1,140ポンド～）

「トンネルクラブ」体験をさらにグレードアップ。試合当日の舞台裏を直接見学でき、ペップ監督率いるファーストチーム運営スタッフによるプライベートトークや、クラブレジェンドによるスタジアム舞台裏ツアーが含まれます。

エティハド・スタジアムの歴史

スポンサー契約によりエティハド・スタジアムとして知られるシティ・オブ・マンチェスター・スタジアムは、2003年よりマンチェスター・シティのホームグラウンドとなっている。2002年コモンウェルスゲームズのメイン会場として、その1年前に正式に開場した。

現在の収容人数は53,600人で、イングランド国内では7番目、英国全体では11番目に大きなサッカースタジアムである。主にマンチェスター・シティの試合を開催するほか、2008年UEFAカップ決勝、イングランド代表サッカー国際試合、ラグビーリーグ戦、ボクシング試合、イングランド代表ラグビーユニオン国際試合、音楽コンサートなども開催されている。