マンチェスター・シティのブルー・ムーン（退場曲）：歌詞、動画、そしてシティズンズのアンセムの意味

マンチェスター・シティのサポーターは、チームがピッチに立つたびに応援歌として「ブルー・ムーン」を歌うことで知られている。

有名な曲『ブルー・ムーン』は、アメリカの作曲界で著名な作曲家リチャード・ロジャースと作詞家ローレンツ・ハートの高名なコラボレーションにその起源を持つ。

60 以上の異なるアレンジがある「ブルームーン」は、さまざまなアーティストが独自のバージョンを録音しています。

ジャンゴ・ラインハルト、ビリー・ホリデイ、ディジー・ガレスピー、ルイ・アームストロング、ジュリー・ロンドン、サム・クック、フランク・シナトラ、ディーン・マーティン、スプリームス、ボブ・ディラン、ロッド・スチュワートなど、多くの著名なミュージシャンたちが、この不朽のメロディーにそれぞれの足跡を残しています。

しかし、その歌詞はどのようなものなのか、そしてこの歌はどのようにして生まれたのか？GOALがその真相を探る。

ブルー・ムーンの歌詞 - マンチェスター・シティのストライキアンセム

マンチェスター・シティのファンが歌う「ブルームーン」の歌詞を以下に掲載します。

ブルームーン

あなたは私が一人立っているのを見た

心に夢もなく

愛する人もいないまま。

青い月よ、

君は私がそこにいた理由を知っていた

誰かを心から大切にできる人への祈りを

心から大切にできる誰かのために。

そして突然、私の目の前に現れたのは

私の腕が抱きしめる唯一の存在

誰かが囁いた「どうか私を愛して」と

見上げれば月は黄金に染まっていた

ブルームーン、

もう一人じゃない

心に夢もなく

愛する人もいない。

マンチェスター・シティのサポーターが歌う「ブルー・ムーン」の動画

なぜマンチェスター・シティのファンは「ブルー・ムーン」を歌うのか？

1980年代、クラブは伝統的なチャントに代わる新たな歌をスタンドで取り入れ始めた。

興味深いことに、『ブルー・ムーン』は当初クルー・アレクサンドラのサポーターの間でチャントとして生まれ、その後数十年かけてマンチェスター・シティのサポーター（ブルーズ）に採用され独自にアレンジされてきた。

マンチェスター・シティの歴史に詳しい歴史家ゲイリー・ジェームズはこう語っている。「1989-90シーズンの開幕戦リヴァプール戦で初めてこの歌を聞いたのを鮮明に覚えている。それまで前シーズンではファンが歌ったことはなかった。

アンフィールドでの試合後、シティのファンはしばらく足止めを食らったが、数人の若者が帰路につく途中でこの歌を歌い始めた。彼らはどこか憂いを帯びた歌い方をしたが、すぐに広まっていった」

エティハド・スタジアムでは、ダヴズ、シュプラ、ザ・マーセルズ、シャ・ナ・ナ、ビーディー・アイなどによる『ブルー・ムーン』の数々のカバーが演奏されてきた。

しかし、最も記憶に残り愛されるバージョンは、間違いなく熱狂的なブルーズサポーターの合唱団が、試合の全90分間を通して揺るぎない情熱で歌詞を歌い上げる瞬間である。

クラブへの支持と忠誠心を示す魅惑的な光景であり、今後も続くことでしょう。

