「ポチェッティーノが狂ったぞ」トッテナム指揮官、マン・Cを退けて興奮のあまり“ご乱心”

トッテナムのマウリシオ・ポチェッティーノ監督がロッカールームで見せた姿が話題となっている。

トッテナムは、17日に行われたチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝でマンチェスター・シティに3-4で敗戦。しかし、2戦合計4-4、アウェーゴールの差で1961-62シーズン以来となる準決勝進出を果たした。

この試合では、アディショナルタイムにマン・Cのラヒーム・スターリングがネットを揺らしたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)で取り消しになるなど、トッテナムは劇的な形で突破。試合終了の笛が鳴った際には、選手だけでなくポチェッティーノ監督も興奮を隠さなかった。

その興奮は、ロッカールームに戻ってからさらに爆発した。GKウーゴ・ロリスに肩を抱かれながらロッカールームに戻ってきたポチェッティーノ監督は、今季のCLでディエゴ・シメオネ監督とクリスティアーノ・ロナウドが見せたことで話題となった“股間パフォ(股間を両手で囲って“肝っ玉”をアピールする行為)”を敢行。さらに大声を張り上げながら戦術ボードを連続で叩くなど、感情を爆発させた。

Fair to say that Mauricio Pochettino enjoyed Tottenham's win last night 😂👏pic.twitter.com/F3mFL1Nxka