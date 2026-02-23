ペップ・グアルディオラの史上最強ベストイレブン：これが究極の監督ドリームチームか？

サッカーSNSでスクロールが止まらない中、ある短い動画がファンを熱狂させ、笑い声と「ちょっと待ってて」の連打を引き起こしている。

「ペップ・グアルディオラは、これまで起用した選手たちから、他のどの監督よりも最強の11人を選べるだろう」と、GOALのファンゾーン司会者エド・ハインドルがカメラに向かって真っ直ぐに言い放つ。

彼は息をつく間もなく続けた。

「史上最高のゴールキーパーは…バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーだ」

「史上最高の右サイドバックの一人…ダニ・アウベス」

「センターバック2人…ピケとコンパニー」

「左サイドバック…フィリップ・ラーム」

そして中盤の刺客が登場する。

「シャビ、イニエスタ、ブスケツ。確かに、これは否定できない。世界最高のミッドフィールドだ。」

そして、紙面では違法と思われるようなフロント3人組。

「リオネル・メッシ、ロベルト・レヴァンドフスキ、ティエリ・アンリ」

司会者は身を乗り出し、目を大きく見開いて、マイクを落とした。

「これ以上のチームを挙げてみろ。これ以上のチームを作れる監督を挙げてみろ」

以上だ。統計も討論形式も一切なく、34 秒間の純粋なカオスに包まれた、フィルタリングされていないペップの宣伝だけだ。

このクリップはその挑戦で終わり、何千人もの視聴者が司会者が望んだとおりの行動、つまり、他の監督が獲得したトロフィーの中から、より優れた 11 人の選手を必死に（そしてほとんどの場合失敗しながら）挙げようとする行動をとった。

賛否はともかく、一つ確かなことがある。グアルディオラの史上最強スタメンが、終わりのない「誰が最高の選手を擁していたか」論争における新たな基準となったのだ…そして反論はすでに炎上している。