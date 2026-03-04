熱狂的なサッカー論争の世界では、過去10年間で最高のストライカーは誰かという問いが、今なおファンの間で意見が分かれている。ハリー・ケインはその一人だ。

エド・ハインドルは、ケインこそ現代サッカーで最も完成されたフォワードだと皆を説得する使命に燃えている。彼は決定的な得点能力と創造的な視野を、他者が追随できない形で融合させている。

「ハリー・ケインは過去10年で最高のストライカーだぜ」とエドは断言する。

「フランスにはベンゼマがいるんだよ」と、もう一人の司会者が割り込んだ。

議論はすぐに単純な得点数を超えた。「ハリー・ケインはベンゼマよりも多くの数字を残していた。しかもはるかに劣るチームで、はるかに厳しいリーグでそれを成し遂げたんだ」

ケインのオールラウンドなプレーが決定的な証拠となる。「ハリー・ケインは単なるストライカーではなく、連携プレーもこなす」とエドは主張する。「（彼はベンゼマのように）だがベンゼマより少し優れている」

反論が予想され、即座に封じられた。「（つまりベンゼマは連携プレーができないと言うのか？）ベンゼマができないと言っているわけじゃない。ハリー・ケインは5倍も優れていると言っているんだ」

そして統計的な決め台詞が飛ぶ。「2021年のハリー・ケインはプレミアリーグ得点王とシーズン最多アシストを記録した。人々がサラーの偉業を称賛する一方で、数年前ケインが成し遂げたこの事実には誰も触れない」

この説得力ある論点は、スター選手が少ないチームを背負いながらも、世界で最も過酷なリーグの一つでカネが示した安定性、万能性、そして影響力を浮き彫りにしている。