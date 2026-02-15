チャンピオンシッププレーオフ2026：プレミアリーグ昇格をかけた試合日程・開催日・出場チーム

イングランド・チャンピオンシップはサッカー界で最も競争の激しいリーグの一つであり、24チームが毎シーズンプレミアリーグ昇格を目指して激戦を繰り広げている。

シーズン終了後のプレーオフ制度は1987年に初めてEFL（イングランド・フットボールリーグ）に導入された。2年後、現在の形式が定着し、自動昇格枠をわずかに逃した4クラブがトップディビジョン最後の1枠を争うようになった。

2026年のチャンピオンシップ・プレーオフを控えたファンにとって、試合日程と日程の把握は計画の鍵となる。ただし、試合に積極的に関わりたい英国在住者は、 ベットフレッドのプロモコードを活用できる 。このコードは限定オファーを提供することでベッティングの可能性を高め、ファンが情報に基づいた賭けを行い、プレーオフの興奮に没頭することを可能にする。

チャンピオンシップシーズンで最も興奮する局面は、4チームが残る1つの昇格枠を争うプレーオフステージと言えるだろう。

ここでは、GOALが2026年チャンピオンシッププレーオフに関する知っておくべき全て、視聴方法や仕組みなどを紹介します。

チャンピオンシッププレーオフとは？

イングランドサッカーにおいて、チャンピオンシッププレーオフはレギュラーシーズン終了後の最終決戦として機能し、プレミアリーグへの最後の切符をどのクラブが獲得するかを決定します。

46試合のリーグ戦を終え、上位2チームは直接トップリーグへ昇格する。3位から6位でシーズンを終えたチームは、その後ハイステークスなプレーオフの枠組みに組み込まれ、たった1つの黄金の昇格枠を争うことになる。

チャンピオンシップ・プレーオフの仕組み

予測不可能なリーグの一つであるチャンピオンシップでは、プレーオフ出場権を争う戦いは常に熾烈を極めます。しかし、シーズン終盤にプレーオフそのものが始まると、その緊張感はさらに高まります。

このプレーオフでは、自動昇格枠の直下に位置する4チームが、ハイステークスのノックアウト方式で対戦する。シーズンを3位から6位で終えたチームが、最後の昇格枠を争う資格を得る。

準決勝では、3位チームが6位チームと対戦し、4位チームが5位チームと対戦する。各対戦は2試合制で行われ、両チームがそれぞれ1試合ずつホームゲームを開催する。リーグ順位が上位のチームは、決勝となる第2戦を自チームのホームスタジアムで開催するアドバンテージを得る。

勝敗は2試合の合計得点で決定され、アウェイゴールルールは適用されない。2試合終了時点で合計得点が同点の場合、延長戦に突入し、必要に応じてPK戦で行き先を決める。

2つの準決勝の勝者は、ウェンブリー・スタジアムで開催されるプレーオフ決勝に進出する。規定時間内に決着がつかない場合、延長戦とPK戦を用いて試合を決定する。決勝で勝利したチームは、翌シーズンのプレミアリーグ出場権を獲得する。

2026年チャンピオンシッププレーオフ進出チームは？

チャンピオンシッププレーオフには計4チームが進出する。チャンピオンシップ上位チームの最終順位は以下の通り。

チャンピオンシップ2025-26シーズン順位表

Pos チーム 出場 勝 D 敗 得失点差 Pts 1 ミドルズブラ 31 18 7 6 +19 61 2 コベントリー・シティ 31 17 8 6 +28 59 3 ミルウォール 32 16 8 8 +4 56 4 イプスウィッチ・タウン 30 15 9 6 +22 54 5 ハル・シティ 31 16 6 9 +7 54 6 ダービー・カウンティ 32 13 9 10 +8 48

最終更新日: 2026年2月15日 10:30 GMT

2026年チャンピオンシッププレーオフのテレビ放送とオンラインライブ配信方法

国 テレビ局 ライブストリーム イギリス（UK） スカイスポーツ スカイ GO アメリカ合衆国 (U.S.) CBSスポーツネットワーク（一部試合） パラマウントプラス

スカイスポーツは、チャンピオンシップのプレーオフ全試合を自社ネットワークで放送します。メイン放送チャンネルは「スカイスポーツ・メインイベント」と「スカイスポーツ・フットボール」です 。試合をオンラインでライブ配信視聴したい方は、スカイGOをご利用いただけます。

米国では、2025-26シーズンのEFLチャンピオンシッププレーオフ試合がCBSスポーツネットワークと CBSスポーツゴラソネットワークで放送されます。大半の試合はパラマウント+で視聴可能で、現在新規ユーザー向けに7日間の無料トライアルを提供中です。

2026年チャンピオンシッププレーオフはいつ開催されますか？

2025-26シーズンのチャンピオンシップ・プレーオフ準決勝の正確な日程は、まだ正式に確定していませんが、レギュラーシーズン終了後、およそ2週間以内に開催される見込みです。レギュラーシーズンは2026年5月2日～3日の週末に終了します。

チャンピオンシッププレーオフ決勝戦は2026年5月23日（土）に開催予定。この象徴的なウェンブリー・アーチの下で、ついに1クラブがプレミアリーグ昇格の最後の切符を手にする。プレーオフにはチャンピオンシップ順位3位から6位のチームが出場し、プレミアリーグ昇格の座を争う。

準決勝は5月に終了するレギュラーシーズン直後に開催される。チャンピオンシップ最終節終了から準決勝開始までは短い間隔となるが、通常46試合のシーズン終了から約1週間後に準決勝第1戦が行われる。

2026年チャンピオンシップ・プレーオフ決勝戦の日程と開催地は？

開催日: 2026年5月23日（土） キックオフ時間： 未定 会場： ロンドン・ウェンブリー・スタジアム

2026年チャンピオンシップ・プレーオフ決勝戦は、2025年5月23日（土）にウェンブリー・スタジアムで開催されます。

ウェンブリーは言うまでもなく、英国スポーツ、特にイングランドサッカーにおける象徴的なスタジアムである。9万人の収容能力を持つこのスタジアムは「サッカーの本拠地」または「HQ」の愛称で親しまれ、フットボールリーグのプレーオフやFAカップを含む、ほとんどの国内決勝戦を開催している。

2025年のチャンピオンシップ・プレーオフを制したのは？

サンダーランドは 2025年チャンピオンシップ・プレーオフ決勝でシェフィールド・ユナイテッドを劇的な2-1の勝利で下し、プレミアリーグ復帰を決めた 。終盤までリードを許していたブラックキャッツは後半に2得点を挙げて試合の流れを一変させ、2016-17シーズン以来となる待望のトップリーグ復帰を果たした。

チャンピオンシップ・プレーオフ優勝の価値は？

チャンピオンシップ・プレーオフ決勝は、勝利に伴う莫大な経済的利益から「サッカー界で最も金銭的価値の高い試合」と称される。

昇格チームは、プレミアリーグクラブ間のテレビ放映権分配により、約1億ポンド（1億2000万ドル）の利益を得ると言えるが、それに伴う収益増加要因はさらに多い。

例えば、昇格初年度に降格を回避すればその金額は倍増する可能性があり、プレミアリーグでプレーするチームには様々なスポンサー契約が次々と舞い込むのである。