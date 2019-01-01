スペイン、ポーランドが開幕4連勝…セルビアやデンマークも大勝／EURO2020予選
コメント()
Getty
EURO2020予選第4節が10日に行われ、強豪国が順当に勝ち点を積み重ねた。
グループFの首位を走るスペインは2位スウェーデンと天王山。ルイス・エンリケ監督不在で臨んだスペインは、後半にセルヒオ・ラモスのPK弾で先制点を奪う。さらに、アルバロ・モラタのPKで追加点を挙げると、終了間際にはミケル・オヤルサバルが3点目を手にし、終わってみれば3-0と完勝を収めた。スペインはこれで4連勝としている。
グループGで3連勝中のポーランドはイスラエルと対戦。クシシュトフ・ピョンテク、ロベルト・レヴァンドフスキといった役者がしっかりとゴールを奪い、4-0と大勝を収めた。
その他の試合結果は以下の通り。
■グループA
チェコ 3-0 モンテネグロ
ブルガリア 2-3 コソボ
■グループB
ウクライナ 1-0 ルクセンブルク
セルビア 4-1 リトアニア
■グループD
デンマーク 5-1 ジョージア
アイルランド 2-0 ジブラルタル
■グループF
スペイン 3-0 スウェーデン
マルタ 0-4 ルーマニア
フェロー諸島 0-2 ノルウェー
■グループG
ポーランド 4-0 イスラエル
ラトビア 0-5 スロベニア
マケドニア 1-4 オーストリア