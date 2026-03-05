シックス・ネイションズ2026 スケジュール：全試合日程と全試合の視聴・ストリーミング方法

2026年シックス・ネイションズが間もなく開幕。試合日程や、何より視聴方法に慌てる必要はありません。優勝カップを掲げたフランスから、エンターテイメント性豊かなスコットランド、成長著しいイタリアまで、お気に入りのチームの戦いを追いかけてください。
アントワーヌ・デュポンが復帰し、華麗なプレーから圧倒的なフィジカルへ進化を遂げたフランス代表を率いる。エマニュエル・メアフやポソロ・トゥイラギといった巨漢選手たちが完全にチームに溶け込み、フランスは北半球で比類なき圧倒的なパワーを備えている。
一方イングランドは2025年にカルカッタカップを奪還し、近年で最高の成績で大会を終えた。スティーブ・ボスウィック監督の下、重要な試合終盤の失速を克服すべく、最終クォーターで破壊的なインパクトを発揮できる控え選手層を育成。フェリックス・ジョーンズ、そして現在のジョー・エルアブドが率いる守備システムは、突進型から洗練された折り畳み式ディフェンスへと進化を遂げている。Getty Images
アイルランドは2025年をベンチマークとして迎えたが、キルター・ネイションズシリーズで南半球の強豪国に敗れる中で構造的な弱体化の兆候を見せた。黄金世代のリーダー層が世代交代を迎えつつあり、アンディ・ファレルの長期ビジョンと、ジャック・クロウリーとサム・プレンダーガストによる10番ジャージ争いに再び焦点が当てられている。
スコットランドは相変わらず観客を魅了するチームだが、2025年は悔しい「あと一歩」が続く年となった。 数多くのクリーンブレイクを成功させながらも、最終ラインでの持続的なプレッシャーを得点に結びつけることに苦戦した。フィン・ラッセルの所属するバースも、フライハーフを防御崩しに活用するよりもフォワードプレーに重点を置くようになった。これは今大会における彼のスコットランド代表でのパフォーマンスにどう影響するだろうか？
確かなのは、15試合全てに何かしらの見どころやストーリーが潜んでおり、今後数週間で一方的な試合、驚愕の番狂わせ、息詰まるスリラーを確実に体験することだ。GOALが2026年シックス・ネイションズの全日程と、全試合の視聴・ストリーミング方法を紹介する。
2026年シックス・ネイションズはいつ開催されるのか？
2026年シックス・ネイションズは、1月5日（木）から3月14日（土）まで開催され、5週末にわたって15試合が行われます。各ラウンドで3試合が行われ、全チームが全ラウンドで対戦します。
トーナメントはリーグ戦形式で行われ、全チームが互いに対戦します。大会終了時点で順位表のトップに立ったチームがシックス・ネイションズの優勝を勝ち取ります。グランドスラムは、1チームが大会中の5試合すべてに勝利した場合に達成されます（2023年にアイルランドが達成）。
これまでの経過は？
2026年シックス・ネイションズは現在最終盤を迎えており、極端な結果が続く大会となっている。第4ラウンドを控えた現在、フランスが圧倒的な強さを見せている一方、他の強豪国は衝撃的な結果に揺れている。
アントワーヌ・デュポンが主将の腕章を再び巻いて以来、フランス代表は完璧な戦いぶりを見せている。アイルランド（36-14）とウェールズ（54-12）を粉砕した後、イタリアも手なずけた。現在4ポイント差で首位に立ち、最終節のイングランド戦でグランドスラム達成の最有力候補と見られている。
今大会最大の衝撃は第3節で起きた。アイルランドがトゥイッケナムでイングランドを42-21で破る歴史的勝利を収めたのだ。イングランドがアイルランドにホームで喫した史上最悪の敗戦となり、スティーブ・ボスウィック監督はローマ遠征に向けたメンバーを9人変更せざるを得なかった。
イタリアは開幕戦で、雨のローマにてスコットランドを18-15で破る衝撃的な勝利を収めた。その後スコットランドは驚異的な巻き返しを見せ、カルカッタカップでイングランドを下し、ウェールズをかわして順位表2位に浮上している。
ウェールズは現在、シックス・ネイションズで14試合連続敗北という壊滅的な連敗中だ。新体制下でリズムを見出せずにいるが、先週のスコットランド戦ではあと3点差まで迫る善戦を見せた。
シックス・ネイションズ2026 スケジュール
|日付
|試合
|会場
|2月5日
|フランス対アイルランド
|スタッド・ド・フランス
|2月7日
|イタリア対スコットランド
|スタディオ・オリンピコ
|2月7日
|イングランド対ウェールズ
|アリアンツ・アレーナ
|2月14日
|アイルランド対イタリア
|アビバ・スタジアム
|2月14日
|スコットランド対イングランド
|スコティッシュ・ガス・マレーフィールド
|2月15日
|ウェールズ対フランス
|プリンシパリティ・スタジアム
|2月21日
|イングランド対アイルランド
|アリアンツ・スタジアム
|2月21日
|ウェールズ対スコットランド
|プリンシパリティ・スタジアム
|2月22日
|フランス対イタリア
|スタッド・ピエール・モーロワ
|3月6日
|アイルランド対ウェールズ
|アビバ・スタジアム
|3月7日
|スコットランド対フランス
|スコティッシュ・ガス・マレーフィールド
|3月7日
|イタリア対イングランド
|スタディオ・オリンピコ
|3月14日
|アイルランド対スコットランド
|アビバ・スタジアム
|3月14日
|ウェールズ対イタリア
|プリンシパリティ・スタジアム
|3月14日
|フランス対イングランド
|スタッド・ド・フランス
🌍 2026年シックス・ネイションズを世界中で視聴する方法
世界の多くの地域では、シックス・ネイションズを無料で視聴できます。これは、シックス・ネイションズが開催国において保護された地位を与えられており、公共放送局で無料放送されるためです。今後もこの状態が続くかは現時点では不明ですが、2026年シックス・ネイションズについては、依然として広範な無料放送が利用可能です。
|国
|ネットワークストリーミング
|🇬🇧 イギリス
|BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX
|🇮🇪 アイルランド
|RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play
|🇫🇷 フランス
|フランス・テレヴィジオン / FranceTV ストリーミング
|🇮🇹 イタリア
|スカイ・スポーツ / TV8
|🇺🇸 アメリカ合衆国
|NBC / ピーコック / フーボTV
|🇦🇺 オーストラリア
|スタン・スポーツ
|🇳🇿 ニュージーランド
|スカイ・スポーツNZ
|🇿🇦 南アフリカ
|スーパースポーツ
🛜 VPNでシックス・ネイションズを観戦する方法
お住まいの地域でシックス・ネイションズの試合をライブ視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用すればどこからでも試合を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでも利用できるようにします。
どのVPNを選べばよいか迷っている方にはExpressVPNをお勧めしますが、詳細なVPNガイドを参照してご自身に最適なサービスを選ぶことも可能です。