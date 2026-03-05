シックス・ネイションズ2026の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送、スケジュール、結果など

2026年シックス・ネイションズ選手権が2月に開幕します。ラグビーユニオンファンにとって純粋な至福の時が訪れ、わずか7週間の間に5ラウンドにわたる熱戦が繰り広げられます。142年の歴史を誇るこの選手権は毎年古くからのライバル関係を再燃させ、ラグビーカレンダーで最も人気のある大会の一つであり続けています。
シックス・ネイションズは、1883年にイングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズのチームによって創設されたホーム・ネイションズ選手権の後継大会である。これは史上初の国際ラグビーユニオン競技会だった。1910年にフランスが加わりファイブ・ネイションズ選手権となり、2000年にはイタリアが参加して現在のシックス・ネイションズ選手権へと発展した。
イングランドは歴代単独優勝回数とシックス・ネイションズ優勝回数の両方でトップに立つが、過去7年間で頂点に立ったのはわずか1度（2020年）のみ。近年ではアイルランドが圧倒的な強さを見せている。2023年と2024年の両方でシックス・ネイションズの王座に就いた「グリーン・マシン」は、単独優勝で史上初の3連覇を達成し、歴史を刻むことを目指している。
ウェールズは2024年と2025年のシックス・ネイションズで最下位という不名誉を味わった。ジャク・モーガン率いるチームがようやく転機を迎えられることを、ウェールズのファンは願っているだろう。とはいえ、2026年シックス・ネイションズの初戦が地元ライバルであるイングランドとの対戦で、アランゼ・スタジアムでの遠征となることを考えれば、より楽な初戦を望んでいたはずだ。
シックス・ネイションズ2026開幕前に知っておくべき全情報をGOALが徹底解説。全試合日程からライブ視聴・ストリーミング方法まで網羅。
2026年シックス・ネイションズはいつ開催される？Getty Images
2026年シックス・ネイションズは、1月5日（木）から3月14日（土）まで開催され、5週末にわたって15試合が行われます。各ラウンドで3試合が行われ、全チームが全ラウンドで対戦します。
トーナメントはリーグ戦形式で行われ、全チームが互いに対戦します。大会終了時点で順位表のトップに立ったチームがシックス・ネイションズの優勝を勝ち取ります。グランドスラムは、1チームが大会中の5試合すべてに勝利した場合に達成されます（2023年にアイルランドが達成）。
これまでの経過は？
2026年シックス・ネイションズは現在最終盤を迎えており、極端な結果が続く大会となっている。第4ラウンドを控えた現在、フランスは圧倒的な強さを見せている一方、他の強豪国は衝撃的な結果に揺れている。
アンティーヌ・デュポンが主将の腕章を再び巻いて以来、フランスは完璧なプレーを見せている。アイルランド（36-14）とウェールズ（54-12）を粉砕した後、イタリアも手なずけた。現在4ポイント差で首位に立ち、最終節のイングランド戦でグランドスラムを確実にする最有力候補と見られている。
大会最大の衝撃は第3節で起こった。アイルランドがトゥイッケナムでイングランドを42-21で破る歴史的勝利を収めたのだ。これはイングランドがアイルランドに喫した史上最悪のホーム敗戦となり、スティーブ・ボースウィックはローマ遠征に向けたチーム編成で9人の選手交代を余儀なくされた。
イタリアは開幕戦で、雨のローマにてスコットランドを18-15で破る衝撃的な勝利を収めた。その後スコットランドは驚異的な巻き返しを見せ、カルカッタカップでイングランドを下し、ウェールズをかわして順位表2位に浮上している。
ウェールズは現在、シックス・ネイションズで14試合連続敗北という壊滅的な連敗中だ。新体制下でリズムを見出せずにいるが、先週のスコットランド戦ではあと3点差まで迫る善戦を見せた。
🌍 シックス・ネイションズの全世界での視聴方法
世界の多くの地域では、シックス・ネイションズを無料で視聴できます。これは開催国においてシックス・ネイションズが保護された地位を与えられており、公共放送局で無料放送されるためです。近い将来もこの状態が続くかは現時点で不明ですが、2026年大会では依然として広範な無料放送が利用可能です。
|国
|ネットワークストリーミング
|🇬🇧 イギリス
|BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX
|🇮🇪 アイルランド
|RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play
|🇫🇷 フランス
|フランス・テレヴィジオン / FranceTV ストリーミング
|🇮🇹 イタリア
|スカイ・スポーツ / TV8
|🇺🇸 アメリカ合衆国
|NBC / ピーコック / フーボTV
|🇦🇺 オーストラリア
|スタン・スポーツ
|🇳🇿 ニュージーランド
|スカイ・スポーツNZ
|🇿🇦 南アフリカ
|スーパースポーツ
🛜 VPNでシックス・ネイションズを観戦する方法
お住まいの地域でシックス・ネイションズの試合をライブ視聴できない場合や旅行中の方は、VPNを利用してどこからでも試合を視聴できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでもアクセスできるようにします。
どのVPNを選べばよいか迷っている場合はExpressVPNをお勧めしますが、詳細なVPNガイドを参照してご自身に最適なサービスを選ぶこともできます。
シックス・ネイションズ2026 スケジュール
|日付
|試合
|会場
|2月5日
|フランス vs アイルランド
|スタッド・ド・フランス
|2月7日
|イタリア対スコットランド
|スタディオ・オリンピコ
|2月7日
|イングランド対ウェールズ
|アリアンツ・アレーナ
|2月14日
|アイルランド対イタリア
|アビバ・スタジアム
|2月14日
|スコットランド対イングランド
|スコティッシュ・ガス・マレーフィールド
|2月15日
|ウェールズ対フランス
|プリンシパリティ・スタジアム
|2月21日
|イングランド対アイルランド
|アリアンツ・スタジアム
|2月21日
|ウェールズ対スコットランド
|プリンシパリティ・スタジアム
|2月22日
|フランス対イタリア
|スタッド・ピエール・モーロワ
|3月6日
|アイルランド対ウェールズ
|アビバ・スタジアム
|3月7日
|スコットランド対フランス
|スコティッシュ・ガス・マレーフィールド
|3月7日
|イタリア対イングランド
|スタディオ・オリンピコ
|3月14日
|アイルランド対スコットランド
|アビバ・スタジアム
|3月14日
|ウェールズ対イタリア
|プリンシパリティ・スタジアム
|3月14日
|フランス対イングランド
|スタッド・ドゥ・フランス