GOAL の FanZone の熱狂的な TikTok クリップで、熱狂的なサッカーファンである FirasTalksFootball が、アレックス・ファーガソン卿の象徴的な 2008 年のマンチェスター・ユナイテッドと、2017-18 年のマンチェスター・シティの記録的なセンチュリオンズを対比させ、長年の議論に火をつけました。

「ユナイテッドの 2008 年のチームは、プレミアリーグ史上最高のチームだ」と、Firas は大胆に主張します。

しかし、この発言はすぐに別の司会者によって反論された。「センチュリオンズのことを知っていますか？」と、シティの100ポイントシーズンに言及して、彼は挑むように問いかけた。その反論は、鋭い質問で続いた。「アグエロのことを知っていますか？サネのことを知っていますか？サッカーを観ていますか？

フィラスは信じられない様子で返答した。「ルーニー、ロナウド、テベス、ライアン・ギグス、ポール・スコールズといった面々を前にして、レロイ・サネの話をするのか？」

ニックネームの重要性を強調し、もう一人の司会者が言う。「センチュリオンズと呼ばれるのには理由がある。センチュリオンズの意味を知っているか？」

フィラスは即座に指摘した。両チームとも非常に成功したシーズンを送ったが、ユナイテッドが優位に立っていたのだ。「両チームともプレミアリーグを制した。だが、その同じシーズンに我々はチャンピオンズリーグも制したんだ」

その年、我々は2008年のチェルシー、2008年のアーセナルと対戦した。ファブレガスとファン・ペルシー、スティーブン・ジェラードとフェルナンド・トーレスを擁する2008年のリヴァプールだ」と述べた。結論として、彼は「我々は、シティが優勝した時よりもはるかに手強いエリートたちと戦っていた」と主張している。

さて、あなたの結論は？サー・アレックス・ファーガソンの2008年のマンチェスター・ユナイテッドは、依然として史上最高のプレミアリーグチームなのか、それともシティのセンチュリオンズに王冠を与えるのか？