サルフォード・シティのサポーターが『ダーティ・オールド・タウン』を歌う理由、歌詞、動画、そして意味を解説

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるゲイリー・ネヴィルやデイヴィッド・ベッカムらの支援を得て、サルフォード・シティはイングランドサッカーのピラミッドを登り詰めることを強く望んでいる。

偉大な旅路に付き物のアンセムが彼らの歩みを彩る。その名は『ダーティ・オールド・タウン』。ホームのムーア・レーンでは彼らの登場を告げ、アウェイでは全国のスタジアムに響き渡る。

ここではGOALが、サルフォード・シティのサポーターアンセム『ダーティ・オールド・タウン』の歌詞、採用理由などを探る。

なぜサルフォード・シティのサポーターは『ダーティ・オールド・タウン』を歌うのか？

サルフォード・シティのファンが試合で『ダーティ・オールド・タウン』を歌う理由は、さほど謎ではない——この歌はサルフォードそのものを歌っているからだ！

歌詞は現代版で若干変更されているものの、オリジナル版にはサルフォードの様々なランドマークへの言及が明確に存在する。「ガス工場の壁」という一節は元々は「ガス工場のクロフト」であり、サルフォードガス工場近くの土地を指していた。「古い運河」は現在廃線となったマンチェスター・ボルトン・ベリー運河を指す。「煙る風」という一節は「サルフォードの風」あるいは「硫黄の風」とも表現された。

この曲がアイルランドで人気を博したこと、またザ・ダブリンナーズが熱唱したことから、時に誤ってダブリンを題材とした曲と思われていた。

『ダーティ・オールド・タウン』の歌詞は何ですか？

『ダーティ・オールド・タウン』で最も一般的に歌われる歌詞は以下の通り：

ガス工場の塀で恋人と出会った

古い運河のほとりで夢を見た

工場の壁で恋人にキスをした

汚れた古い街、汚れた古い街

雲が月を横切って流れていく

猫たちが縄張りをうろつく

夜の街から少女が飛び出す

汚れた古い街、汚れた古い街

埠頭からサイレンが聞こえた

列車が夜を燃え上がらせるのを見た

煙る風に春の匂いを感じた

汚れた古い街、汚れた古い街

俺は大きな鋭い斧を作るつもりだ

炎で鍛え抜かれた輝く鋼

お前を枯れ木のように切り倒してやる

汚れた古い町、汚れた古い町

ガス工場の壁で愛した人に出会った

古い運河のほとりで夢を見た

工場の壁で恋人にキスをした

汚れた古い町、汚れた古い町

汚れた古い町、汚れた古い町

『ダーティ・オールド・タウン』の作者は誰？

『ダーティ・オールド・タウン』は、英国のフォーク歌手ユーアン・マッコールが1949年に舞台『煙突のある風景』のために書いた曲である。

その後、英国のフォークミュージックシーンで人気を博し、ロッド・スチュワートもカバーした。さらに、ダブリンズやポーグズといったアイルランドのフォーク・ロックバンドによる録音により、アイルランドでも広く知られるようになった。

実際、ポーグスのバージョンは、主にシェーン・マクゴーワンの特徴的なボーカルのおかげで、最もよく知られているものの一つです。

ザ・ポーグズ版「ダーティ・オールド・タウン」

下記動画でザ・ポグズ版『ダーティ・オールド・タウン』を聴くことができます。

