サウジ・プロリーグは、クラブによる巨額の投資と数多くの世界的スター選手の加入により、ここ数シーズンで著しく存在感を高めてきた。現在ではアジアで最高位のリーグという地位を確立している。

当然ながら、観客動員数も増加傾向にある。前シーズンのSPL試合観戦者数は250万人を超え、10年前より130万人増加した。

サウジアラビアで必見のダービー戦、例えば「シー・ダービー」（アル・イテハド対アル・アハリ）、「首都ダービー」（アル・ヒラル対アル・ナセル）、「東部ダービー」（アル・ティファーク対アル・カディシア）を観戦してみませんか？

GOALがサウジ・プロリーグの試合チケット購入に必要な情報を徹底解説。購入場所や料金など、重要な情報をすべてご案内します。

サウジ・プロリーグ2025/26シーズン完全ガイド

日付 2025年8月28日 – 2026年5月 チーム 18 形式 各チーム34試合を戦う 開催地 サウジアラビア 降格 下位3チームはFDリーグに降格 チケット チケット

サウジ・プロリーグ 今後の試合日程

日付と時間（現地時間） 試合日程 チケット 2026年3月6日 - 22:00 アル・アハリ vs アル・イティハド チケット 2026年3月6日 - 22:00 アル・ヒラル 対 アル・ナジマ チケット 2026年3月6日 - 22:00 アル・ハレージ 対 アル・ハゼム チケット 2026年3月7日 - 22:00 アル・ナセル vs NEOM SC チケット 2026年3月13日 - 23:00 アル・カディシア 対 アル・アハリ チケット 2026年3月14日 - 23:00 アル・ファテフ 対 アル・ヒラル チケット 2026年4月3日 - 21:15 アル・イティファク vs アル・カディシア（東部ダービー） チケット 2026年5月7日 - 22:00 アル・ナスル vs アル・ヒラル（リヤド・ダービー） チケット 2026年5月21日 - 22:00 アル・イテハド vs アル・カディシア（最終節） チケット

サウジ・プロリーグのチケット購入方法

サウジ・プロリーグの試合チケットを購入するには、公式リーグサイトにアクセスするのが最も確実な方法です。サイト内の「試合」タブから「試合日程/チケット」セクションに進んでください。

試合週は通常3日間にわたり開催され、大半はサウジの週末（金曜日と土曜日）に合わせて木曜日から土曜日まで行われます。チケットは通常、各試合の数週間前に発売されます。

さらに、公式発売前に座席を確保したい場合や、直前チケットを入手したい場合は、StubHubやTicomboなどの二次販売業者を利用することを検討すると良いでしょう。チケットは17サウジ・リヤル（SAR）から購入可能です。

サウジ・プロリーグのチケットはいくらですか？

サウジ・プロリーグの試合チケットは通常50～100サウジ・リヤルで購入可能で、一人旅、サポーターグループ、サッカー熱心な家族など、手頃な価格で観戦できます。

ただし、アル・ヒラルFCやアル・ナセルFCといった有名チームが関わる注目試合、特に好観覧席では価格が高くなります。

サウジ・プロリーグのチケット購入には、StubHubやTicomboなどの二次販売オプションもあります。価格は試合内容や開催日までの期間によって変動し、定価より高くなったり安くなったりします。チケットは17サウジ・リヤルから購入可能です。

サウジ・プロリーグの試合を視聴・ストリーミングする方法

サウジ・プロリーグの試合は、英国ではDAZNでライブ視聴・ストリーミングが可能です。DAZNアプリはPC、Apple、Android、Fire TV、Roku、スマートTVなど多数に対応しています。 英国ではDAZNを月額£14.99（12ヶ月契約）で購読するか、月額£19.99のフレキシブルパス（いつでも解約可能）を選択できます。年間一括払いパッケージ（£129.99）も利用可能で、最もお得なプランです。

米国では、サウジ・プロリーグはFOX Soccer Plusで生中継されます。Fuboは視聴者がFOX Soccer Plusにアクセスできるストリーミングサービスの一つです。Fuboは複数のサブスクリプションプランを提供しており、新たに追加された「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル、翌月以降は月額55.99ドルです。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルをスポーツ中心に効率的に提供しています。 その他のFuboプランには、基本の「Pro」パッケージ（月額約85ドル）、上位の「Elite」（月額約95ドル）、スペイン語のスポーツ・エンターテインメントチャンネルを提供する「Latino」パッケージがあります。Fuboは全プランで新規加入者に7日間の無料トライアルを提供しています。

サウジ・プロリーグ 2025/26 – チームと会場

クラブ スタジアム（場所） 収容人数 アル・イテハド・クラブ キング・アブドゥラ・スポーツ・シティ（ジェッダ） 62,345 アル・アハリSFC キング・アブドゥラ・スポーツ・シティ（ジェッダ） 62,345 アル・ハリージュFC プリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアム（ダンマーム） 35,000 アル・ヒラルSFC キングダム・アリーナ（リヤド） 30,000 アル・ナスルFC アル・アウワル・パーク（リヤド） 25,000 アル・エティファクFC アル・エティファク・クラブ・スタジアム（ダンマーム） 15,000 アル・シャバブFC SHGアリーナ（リヤド） 15,000 アル・リヤドSC プリンス・トゥルキ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアム（リヤド） 15,000 アル・オクドゥード・クラブ ハスルール・ビン・アブドゥルアズィーズ王子スポーツシティスタジアム（ナジュラン） 12,000 NEOM SC キング・ハリド・スポーツ・シティ・スタジアム（タブーク） 12,000 アル・カディシアFC プリンス・サウード・ビン・ジャラウィ・スタジアム（ホバール） 11,800 アル・ファテフSC アル・ファテフ・クラブ・スタジアム（アル・ムバラズ） 11,000 アル・ナジュマSC キング・アブドゥラ・スポーツシティ・スタジアム・ブライダ（ウナイザ） 10,000 アル・ハゼムSC アル・ハゼム・クラブ・スタジアム（アル・ラス） 8,000 アル・ホロド・クラブ アル・ハゼム・クラブ・スタジアム（アル・ラス） 8,000 アル・ファイハFC アル・マジャマア・スポーツシティ 7,000

サウジ・プロリーグ2025/26シーズンについて知っておくべきこと

サウジ・プロリーグは2007年に創設されたが、そのルーツは1950年代の「国王杯」に遡る。創設期までさかのぼると、9つの異なるクラブがサウジ王者として君臨してきた。しかしトップディビジョンがサウジ・プロリーグに改称して以降、3クラブが支配的地位を確立している。 2007年以降の17回の優勝のうち14回をアル・ヒラル（8回）、アル・ナセル（3回）、アル・イテハド（3回）が占めており、この3クラブのいずれかがサウジ王座を逃すのは9年ぶりのこととなる。

成功は必然的に人気を呼び、アル・イティハド、アル・ヒラル、アル・ナスル（およびアル・アハリ）の3クラブがリーグ最多観客動員数を記録しているのも当然だ。実際、これら3クラブだけでサウジ・プロリーグ年間総観客動員の60％以上を占める。中東でプレーする外国人選手の多くも、これらのクラブに集まる傾向にある。

2022年のクリスティアーノ・ロナウド獲得は、SPL史上最も注目すべき移籍である。アル・ナセルは夢のような状況に置かれた。特にCR7が以前、地元ライバルである宿敵アル・ヒラルへの移籍を断っていたことを考えると尚更だ。ロナウドの加入はサウジアラビアサッカー全体に革命をもたらし、数多くの欧州トップリーグ選手たちがサウジ・プロリーグに加入する道を開いた。

現在のサウジ・プロリーグの4チーム（アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・シャバブ、アル・リヤド）がリヤドを本拠地としているため、スポーツ愛好家がサウジの首都を訪れる際には、休暇中にプロリーグの試合を観戦することが多い。 クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、アレクサンダル・ミトロヴィッチ、ネイマール、ジョン・デュラン、ダーウィン・ヌニェスといった選手たちがアル・ヒラルやアル・ナスルでプレーした（あるいは現在もプレーしている）ことから、これらのクラブが試合を行う際にはチケットの需要が非常に高くなるのも当然である。

リヤドのクラブが過去サウジサッカーを支配してきたとはいえ、紅海沿岸の都市ジェッダを本拠地とするアル・イテハドは長年、頑なにその地位を守り続けてきた。同クラブはサウジ国内のみならずアジア全体でも最大級のサッカークラブの一つである。 数多くのサッカーファンが、現在のサウジ王者である彼らの実戦をぜひ生で観戦したいと願っている。特にカリム・ベンゼマ、スティーブン・ベルグワイン、ムサ・ディアビ、ファビーニョといった豪華なメンバーが揃っている今こそ、その願いは強い。