ケイロス率いる新生コロンビアが来日メンバーを発表…ハメス、ファルカオらが順当に選出
コメント()
Getty Images
日本代表と対戦するコロンビア代表のメンバーが発表された。
アジアカップ2019までイランを指揮したカルロス・ケイロス監督が2月に就任したばかりのコロンビア。3月のインターナショナルブレイクでは、敵地で日本及び韓国とそれぞれ22日、26日に対戦する。
コロンビアサッカー連盟は11日、アジア遠征を戦うメンバーを発表。その中には、昨夏のワールドカップで日本と対戦したハメス・ロドリゲスやラダメル・ファルカオ、FKからゴールを奪ったフアン・キンテロら主力が順当に選ばれている。
コロンビア代表のメンバーは以下の通り。
■GK
ダヴィド・オスピナ（ナポリ）
イヴァン・アルボレダ（バンフィエルド）
カミーロ・バルガス（デポルティーボ・カリ）
■DF
サンティアゴ・アリアス（アトレティコ・マドリー）
エリベルトン・パラシオス（アトレティコ・ナシオナル）
ダビンソン・サンチェス（トッテナム）
ジェイソン・ムリージョ（バルセロナ）
ジェリー・ミナ（エヴァートン）
ウィリアム・テシージョ（レオン）
クリスティアン・ボルハ（スポルティング・リスボン）
デイベル・マチャド（アトレティコ・ナシオナル）
■MF
フアン・キンテロ（リーベル・プレート）
ハメス・ロドリゲス（バイエルン・ミュンヘン）
ウィルマル・バリオス（ゼニト）
ヘフェルソン・レルマ（ボーンマス）
グスタボ・クエジャール（フラメンゴ）
マテウス・ウリベ（クラブ・アメリカ）
■FW
セバスティアン・ビジャ（ボカ・ジュニオルス）
ルイス・ディアス（ジュニオール）
ラダメル・ファルカオ（モナコ）
ドゥバン・サパタ（アタランタ）
ルイス・ムリエル（フィオレンティーナ）
アルフレッド・モレロス（レンジャーズ）