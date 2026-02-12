『カント・デル・バルサ』の物語 - カンプ・ノウで流れる公式バルセロナ賛歌の歌詞、動画、意味

バルセロナの公式アンセム「カント・デル・バルサ」（スペイン語では「Himno del FC Barcelona」、カタロニア語では「Himne del FC Barcelona」）は、1974年にクラブの75周年記念行事の一環として制作されました。

歌詞はジャウメ・ピカスとジョセップ・M・エスピナスが、作曲はマニュエル・ヴァルス・ゴリーナが担当しました。

1974年11月27日、東ドイツ代表との試合中に、オリオール・マルトレルが指揮する3,500人の合唱団による「巨大なカラオケ」として、記念式典の中で初めて演奏されました。その後、2003年にジョアン・ラポルタが会長に就任すると、彼はスタジアムスクリーンに歌詞を表示することを提唱しました。

この賛歌は、「南から、北から、どこから来た者でも... 旗が私たちを一つにする」といった歌詞で、クラブの包括的な性質を美しく反映しています。

バルセロナ賛歌『カント・デル・バルサ』歌詞

トット・エル・カンプ

は叫びである

我らブルーグラナの民

Tant se val d’on venim

南からだろうと北からだろうと

今こそ一致団結

一致団結

一つの旗が我らを結びつける

風の中のブラウグラナ

大胆な叫び

我らに名あり 誰もが知る

バルサ バルサ バーーァーサ！

選手たち

サポーター

団結して立ち向かう

数えきれないほどの努力に満ちた年月

数えきれないゴールを叫び

そして証明された、証明されたのだ

誰も我々を屈服させることはできない

風の中のブラウグラナ

力強い叫び

我らに名あり 誰もが知る

バルサ バルサ バーーァーァーァーァーァーァー！

バルセロナサポーターが『カント・デル・バルサ』を歌う動画

『カント・デル・バルサ』歌詞の英語訳

トット・エル・カンプ

スタジアム全体

それは叫びだ

歓声が上がる

我らは青と赤のサポーター

我らは青と赤のサポーター

どこから来たかは関係ない

どこから来たかなど関係ない

南であれ北であれ

南であれ北であれ

今こそ我々は一致団結

今、私たちは皆同意している

一つの旗が私たちを結びつける

一つの旗が我らを兄弟として結ぶ

青と赤が風に舞う

青と赤が風に翻る

勇ましき叫び

勇ましく叫ぶ

我らに名あり 世の知る名

我らは誰もが知る名を冠す

バルサ、バルサ、バァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ

選手たち

選手

サポーター

サポーター

皆が一つになれば強くなる

団結すれば強くなる

情熱に満ちた長い年月

支えに満ちた長い年月

数えきれないほどのゴールを叫んできた

数えきれないほどのゴールを叫び

証明されてきた

そして証明された 証明された

誰も決して私たちを壊せない

誰も決して私たちを壊せない

風になびく青と赤

風になびく青と赤

勇気ある叫び

勇気ある叫び

我らは誰もが知る名を冠す

我らは誰もが知る名を冠す

バルサ、バルサ、バァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ

続きを読む

スコットランド国歌『スコットランドの花』歌詞と意味

フランス国歌：ラ・マルセイエーズの歌詞と意味