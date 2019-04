カタールW杯アジア1次予選の組み合わせが決定!日本は9月開幕の2次予選から参戦

FIFA(国際サッカー連盟)は17日、マレーシアのクアラルンプールで2022年のカタール・ワールドカップ1次予選の抽選会を行い、対戦カードが決定したことを発表した。なお、同予選は2023年のAFCアジアカップ予選も兼ねている。

史上2度目のアジア開催となる2022年のカタールW杯。アジア1次予選は、FIFAランキングで下位の12カ国で行われ、ファーストレグが6月6日に、セカンドレグが11日に開催される。1次予選勝ち抜き6カ国に、上位34カ国を合わせて2次予選を行う。

9月に開幕する2次予選は、1位から34位にランク付けされた40チームを、5チームずつ8グループに分ける。ロシアW杯に出場した日本、韓国、イラン、オーストラリア、サウジアラビアらは2次予選からの参戦となる。

1次予選の組み合わせは以下の通り。カッコ内は4月4日発表のFIFAランキング

モンゴル(187位)vs ブルネイ・ダルサラーム(194位)

マカオ(183位) vs スリランカ(202位)

ラオス(184位) vs バングラデシュ(188位)

マレーシア(168位) vs 東ティモール(195位)

カンボジア(173位) vs パキスタン(200位)

ブータン(186位) vs グアム(193位)