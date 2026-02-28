Goal.com
Emanuel Navarrete vs Eduardo NunezGetty Images
Watch Navarrete vs Nunez live on DAZN worldwide
Angelica Daujotas

翻訳者：

エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェス 観戦・ストリーミング方法：開催日、対戦カード、ストリーミングリンクなど

メキシコのライバルたちが激突！スーパーフェザー級統一戦がDAZNで生中継。

ボクシングファンにとって、2026年2月28日（土）は大きな夜となる。エマニュエル・ナバレテとエドゥアルド・“シュガー”・ヌニェスが、アリゾナ州グレンデールのデザート・ダイヤモンド・アリーナでスーパーフェザー級統一王座をかけて激突する。

両選手とも世界タイトルを懸けて臨む——ナバレテのWBOベルトとヌニェスのIBFベルト——130ポンド級での全メキシコ対決と銘打たれた一戦だ。両者の最近の戦績はノンストップの激闘を予感させる。ヌニェスの27度のKO勝利に、ナバレテの攻撃的で執拗なスタイルが相まって、爆発的なメインイベントとなるだろう。 全試合はDAZNで生中継され、充実した前座カードがファイトナイトを盛り上げる。

ナバレテ対ヌニェス戦に関する全て——試合日程・世界各国の開始時刻から、世界中での視聴・ストリーミング方法まで——を解説する。

エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェス戦の日程は？

  • 日付：2026年2月28日（土）
  • 会場：デザート・ダイヤモンド・アリーナ（米国アリゾナ州グレンデール）
  • 開始時間：東部時間午後8時頃／グリニッジ標準時日曜午前1時頃（前座試合終了後、メインイベントはさらに遅れて開始予定）。

この大規模なスーパーフェザー級統一タイトルマッチは、アリゾナ州から生中継されるマッチルーム・ボクシングの豪華カードの目玉であり、プレリミナリーカードは夜早い時間帯から開始されます。

エマニュエル・ナバレテ対エドゥアルド・ヌニェスの試合を視聴・ストリーミングする方法

  • 📺 DAZN：ナバレテ対ヌニェスを含む全試合カードは、DAZNのサブスクリプション契約で全世界にライブ配信されます。スマートテレビ、スマートフォン、タブレット、ウェブブラウザ、ストリーミングデバイスでご視聴いただけます。
  • 🔗 ストリーミングリンク：公式DAZNページで登録し、ライブ配信を視聴してください。
  • DAZNサブスクリプション情報：現在のDAZNプランには月額または年額オプションがあり、ボクシング、MMA、その他のライブ格闘スポーツを視聴できます。サブスクリプションは地域によって異なり、リプレイやハイライトが含まれる場合が多いです。

エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェス 試合カード

以下は、グレンデールで開催される土曜日の試合の確定カードです：

試合階級 / 詳細
エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェスIBF＆WBO世界スーパーフェザー級統一戦
タミール・スモールズ vs アベル・ラモスウェルター級
エミリアーノ・バルガス 対 アグスティン・キンタナスーパーライト級
アルトゥーロ・カルデナス 対 ジョーダン・マルティネススーパーバンタム級
ヘクター・ベルトラン・ジュニア 対 シーザー・ディアスフェザー級 / メインカード

ナバレテ＆ヌニェス：対戦カード

エマニュエル・ナバレテ

  • ニックネーム：「バケロ」
  • タイトル：WBOスーパーフェザー級チャンピオン
  • 戦績：39勝2敗1分（32KO）
  • プロフィール：恐るべきパンチ力と執拗な攻撃で知られるナバレテは、ボクシング界で最もエキサイティングな世界王者の一人である。 

エドゥアルド・“シュガー”・ヌニェス

  • ニックネーム：「シュガー」
  • タイトル：IBFスーパーフェザー級チャンピオン
  • 戦績：29勝1敗（27KO）
  • プロフィール：残忍なノックアウトアーティストであり、現IBF王者であるヌニェスは、この階級で最高のKO率を誇る選手の一人である。 

試合を視聴できる他の方法

DAZNアプリ：スマートTV、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、PCなどで利用可能。 

再放送＆ハイライト：ライブ放送を見逃した場合、DAZNプラットフォームで再放送とハイライトが視聴可能です。 

