エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェス 観戦・ストリーミング方法：開催日、対戦カード、ストリーミングリンクなど

ボクシングファンにとって、2026年2月28日（土）は大きな夜となる。エマニュエル・ナバレテとエドゥアルド・“シュガー”・ヌニェスが、アリゾナ州グレンデールのデザート・ダイヤモンド・アリーナでスーパーフェザー級統一王座をかけて激突する。

両選手とも世界タイトルを懸けて臨む——ナバレテのWBOベルトとヌニェスのIBFベルト——130ポンド級での全メキシコ対決と銘打たれた一戦だ。両者の最近の戦績はノンストップの激闘を予感させる。ヌニェスの27度のKO勝利に、ナバレテの攻撃的で執拗なスタイルが相まって、爆発的なメインイベントとなるだろう。 全試合はDAZNで生中継され、充実した前座カードがファイトナイトを盛り上げる。

ナバレテ対ヌニェス戦に関する全て——試合日程・世界各国の開始時刻から、世界中での視聴・ストリーミング方法まで——を解説する。

エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェス戦の日程は？

日付： 2026年2月28日（土）

2026年2月28日（土） 会場： デザート・ダイヤモンド・アリーナ（米国アリゾナ州グレンデール）

デザート・ダイヤモンド・アリーナ（米国アリゾナ州グレンデール） 開始時間：東部時間午後8時頃／グリニッジ標準時日曜午前1時頃（前座試合終了後、メインイベントはさらに遅れて開始予定）。

この大規模なスーパーフェザー級統一タイトルマッチは、アリゾナ州から生中継されるマッチルーム・ボクシングの豪華カードの目玉であり、プレリミナリーカードは夜早い時間帯から開始されます。

エマニュエル・ナバレテ対エドゥアルド・ヌニェスの試合を視聴・ストリーミングする方法

📺 DAZN： ナバレテ対ヌニェスを含む全試合カードは、DAZNのサブスクリプション契約で全世界にライブ配信されます。スマートテレビ、スマートフォン、タブレット、ウェブブラウザ、ストリーミングデバイスでご視聴いただけます。

ナバレテ対ヌニェスを含む全試合カードは、DAZNのサブスクリプション契約で全世界にライブ配信されます。スマートテレビ、スマートフォン、タブレット、ウェブブラウザ、ストリーミングデバイスでご視聴いただけます。 🔗 ストリーミングリンク： 公式DAZNページで登録し、ライブ配信を視聴してください。

公式DAZNページで登録し、ライブ配信を視聴してください。 DAZNサブスクリプション情報：現在のDAZNプランには月額または年額オプションがあり、ボクシング、MMA、その他のライブ格闘スポーツを視聴できます。サブスクリプションは地域によって異なり、リプレイやハイライトが含まれる場合が多いです。

エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェス 試合カード

以下は、グレンデールで開催される土曜日の試合の確定カードです：

試合 階級 / 詳細 エマニュエル・ナバレテ vs エドゥアルド・ヌニェス IBF＆WBO世界スーパーフェザー級統一戦 タミール・スモールズ vs アベル・ラモス ウェルター級 エミリアーノ・バルガス 対 アグスティン・キンタナ スーパーライト級 アルトゥーロ・カルデナス 対 ジョーダン・マルティネス スーパーバンタム級 ヘクター・ベルトラン・ジュニア 対 シーザー・ディアス フェザー級 / メインカード

ナバレテ＆ヌニェス：対戦カード

エマニュエル・ナバレテ

ニックネーム：「バケロ」

タイトル：WBOスーパーフェザー級チャンピオン

戦績：39勝2敗1分（32KO）

プロフィール：恐るべきパンチ力と執拗な攻撃で知られるナバレテは、ボクシング界で最もエキサイティングな世界王者の一人である。

エドゥアルド・“シュガー”・ヌニェス

ニックネーム：「シュガー」

タイトル：IBFスーパーフェザー級チャンピオン

戦績：29勝1敗（27KO）

プロフィール：残忍なノックアウトアーティストであり、現IBF王者であるヌニェスは、この階級で最高のKO率を誇る選手の一人である。

試合を視聴できる他の方法

DAZNアプリ：スマートTV、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、PCなどで利用可能。

再放送＆ハイライト：ライブ放送を見逃した場合、DAZNプラットフォームで再放送とハイライトが視聴可能です。