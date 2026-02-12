イングランド国歌『神よ国王を守りたまえ』歌詞全文と意味解説

国際サッカー試合前の国歌斉唱は、この競技の長い伝統である。選手たちはサイドラインに整列し、ピッチ上で戦いが始まる前の最後の鼓舞となる行為を行う。

選手を含む一部の人々にとって、国歌は感情を揺さぶるものであり、それを歌うことは国際サッカーに欠かせない要素だ。他の人々は敬意を込めて静かにその瞬間を見守り、ごく一部はむしろ嫌悪すら感じるかもしれない。

ここではGOALが イングランド国歌の歌詞とその意味を解説する 。

イングランド代表チームの国歌とは？

名称： 神よ国王を守り給え 作曲者： 不明 採用年: 1745年

「神よ、国王を護り給え」（旧称「神よ、女王を護り給え」）は、イングランド代表チームが国際試合で使用するスポーツ国歌である。

正式には『神よ国王を守り給え』はイギリス連邦の国歌であるが、1745年の初登場以来、イングランドの代名詞として定着している。

一般的に、スポーツの場で使用されるのは『神よ国王を守り給え』の第1節のみである。これにより、FIFAの国歌に関する規定（各チームの国歌は90秒を超えてはならない）に適合している。

この曲は主にスポーツ競技における国家代表時に使用されるが、例外もある。例えばイングランドクリケット代表は『ジェリコーム』をアンセムとして採用している。

この賛歌の作者は定かではないが、英国の作曲家ジョン・ブルの作とされる説がある。

『神よ国王を守りたまえ』歌詞全文

Getty Images

『神よ国王を護り給え』（または『神よ女王を護り給え』）は1745年に英国国歌として採用され、今日までその地位を維持している。

この歌は在位中の君主への頌歌であり、その統治が神の加護のもとで守られ、敵対者が滅び去ることを祈願する内容である。

原詞は当時の英国君主ジョージ2世を具体的に指しており、より軍事的な色合いを帯びたものを含む複数のバージョンが時代を経て登場した。

しかし、その後この歌は標準化され、その完全版を以下に示します。

神よ、我らが国王を護り給え

神よ、我らが慈悲深き王を護り給え！

我らが高貴なる王よ、万歳！

神よ、国王を護り給え！



勝利を授け給え

幸福と栄光に満ちて、

長く我らを治め給わんことを：

神よ、王を救いたまえ！



主なる神よ、立ち上がれ、

敵を散らし、

彼らを倒し、

その策略を挫き、

悪辣な策略を挫き、

我らの望みは汝に置く：

神よ、我らを救いたまえ。

汝の秘蔵の至宝を

彼の上に注がれんことを。

長く統治させたまえ：

我が法を護り、

常に我らに理由を与え、

心と声をもって歌い続けさせてください、

神よ、国王を護り給え！

論争と代替イングランド国歌

サッカーにおいて、イギリスは4つの代表チーム（イングランド、スコットランド、北アイルランド、ウェールズ）によって構成される。しかし試合前に英国国歌を使用するのはイングランドと北アイルランドのみであり、スコットランドとウェールズは独自の国歌『スコットランドの花』と『我が祖先の古き地』を採用している。

スコットランドとウェールズがスポーツのためにそれぞれ別々の国歌を採用していることから、英国全体を公式に代表する英国国歌をイングランドが使用していることは、政治家、サポーター、選手の間で時折話題となっています。

この問題は何度も取り上げられており、2016年には、労働党議員トビー・パーキンズが、イングランド独自の国歌の採用を求める動議を英国議会で提出し、議論が交わされました。パーキンズは、イングランドの試合前に「女王陛下万歳」が歌われることは、「英国とイングランドを同義語として捉えていることを反映している」と指摘しました。

2007年にキャンペーン団体「Anthem4England」が実施した世論調査では、 イングランドクリケットチームが使用している「Jerusalem」が、 「Land of Hope and Glory」や 「Rule Britannia」などの提案を上回り 、最も好ましい代替曲としてトップに選ばれました 。パーキンズ氏をはじめとする他の人々は、新しい歌を特別に作曲すべきだと提案しています。

興味深いことに、「God Save the Queen」は、対戦相手のファンから否定的な反応を受けることもある。例えば 2005 年、カーディフで開催されたワールドカップ予選のウェールズ対イングランド戦の前に、ウェールズのファンがこの国歌にブーイングを浴びせた。当時、イングランドのキャプテンだったデビッド・ベッカムは、「選手たちはとにかく試合に向けて気合が入っていたが、それを聞いたことで、間違いなくさらにやる気が湧いた」とコメントしている。

2017年、グラスゴーで開催されたスコットランドとイングランドのワールドカップ予選の試合前に、ファンが「God Save the Queen」をブーイングしたため、スコットランドサッカー協会（SFA）はFIFAから4,000ポンドの罰金を科されました。

プレミアリーグのリバプールFCのサポーターもまた、『スコウス（リバプール方言）はイングランドではない』という精神に基づき、国歌をブーイングすることで知られている。

他のチームも『神よ国王を守り給え』を使用しているのか？

Getty Images

前述の通り、北アイルランド代表チームも国際試合前に「神よ国王を守り給え」を国歌として使用しているが、これには議論が絶えない。

この国歌は特に北アイルランドにおいて分断を生む存在である。なぜなら、この地域に住みながら自らを英国人ではなくアイルランド人と考える人々にとって、この国歌は自分たちの代表とは感じられないからだ。

アイルランドサッカー協会（IFA）の元会長ジム・ショーは、2016 年のベルファスト・テレグラフ紙 のインタビューでこの国歌問題の難しさを認めた 。

「国歌を維持すれば人々を苛立たせ、廃止すれば多くのサポーターが怒ることは承知している」とショーは語った。「しかし北アイルランドの国歌を決定するのはアイルランドサッカー協会の役割ではない。それはストームントの地方自治政府の権限だ」

英国国歌である「女王陛下万歳」（当時の名称）は、2012年オリンピックでも チームGBサッカー代表 が使用した。しかし、男子・女子両チームの選手（特にウェールズとスコットランド出身者）の中には、歌わなかったことで一部から批判を受けた者もいた。

一方、リヒテンシュタインの国歌『オーベン・アム・ユンゲン・ライン』（若きラインのほとりに）は『神よ国王を守り給え』を使用していないものの、全く同じ旋律を採用しており、北アイルランドやイングランドとの試合で些細な混乱の原因となってきた。

興味深いことに、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどの英連邦諸国は「神よ我ら王を護り給え」を公式の王室賛歌として使用しているが、それぞれ独自の国歌も持っている。

