「イエス・サー、アイ・キャン・ブギー」―スコットランド祝賀歌の歌詞とその国歌的地位獲得の経緯

スコットランドがユーロ2020出場を決めたことで、20年以上ぶりに主要大会復帰を果たすと、タータン・アーミー（スコットランドサポーター）は即座に非公式の応援歌を掲げた。

デビッド・マーシャルがアレクサンダル・ミトロヴィッチのPKを阻止し、欧州選手権への道を開いた瞬間、国中が『イエス・サー、アイ・キャン・ブギー』の大合唱に沸いた。マーシャル自身も賛歌を得たが、今後ハンプデン・パークやその先で最も頻繁に響くのは、バッカラの1977年のディスコヒットである。

2026年ワールドカップに向けて歌詞を復習中の方、あるいは単にその正体が気になる方のために、GOALがスコットランドの新たな非公式アンセムの詳細をお届けする。

『イエス・サー、アイ・キャン・ブギー』歌詞

ミスター

君の瞳には躊躇いが満ちている

確かに不思議に思う

君が本当に求めているものを知っているのか

うーん、ベイビー

私は自分の評判を守りたい

私はセンセーションなの

一度試したら、もっと欲しくなるわ

ウーッ！

そうよ、踊らせてあげる

でも必要なのは決まった曲

一晩中ブギー、ブギー・ブギー*できるんだ！

そうさ、俺なら踊れるここにいれば、間違いはない

一晩中ブギー、ブギー・ブギー踊れるぜ！

いいえ、

あまり話す気分じゃないんだ

歩く気分でもない

踊れるか知りたいのか…

ええ、

最初の節で言ったでしょう

コーラスでも言っただろ

でももう一回だけチャンスあげる…

おおお！

はい、サー、ブギーできる

でも必要なのはあの曲さ

一晩中ブギー、ブギー・ブギーできるんだ！

はい、ボギーできますここにいれば、間違いありません

一晩中ブギー、ブギー・ブギーできるぜ！

ウー！

そうさ、俺はブギーできる

でも必要なのは特定の歌

一晩中ブギー、ブギー・ブギーできるんだ！

そうさ、俺はブギーできる君がここにいれば、間違いはない

一晩中ブギー、ブギー・ブギーできるぜ！

ウー！

そうさ、俺はブギーできる

でも必要なのは特定の歌

一晩中ブギー、ブギー・ブギーできるんだ！

そうさ、俺はブギーできる君がここにいれば、間違いはない

一晩中ブギー、ブギー・ブギー踊れるぜ！

おおお！

はい、ボギーできます

でも必要なのは特定の曲

一晩中ブギー、ブギー・ブギーできるんだ！

はい、ボギーできるよここにいれば、間違いない

一晩中ブギー、ブギー・ブギーできるぜ！

*「ブギウギ」と歌う場合もある

なぜスコットランドのファンは「Yes Sir, I Can Boogie」を歌うのか？

「Yes Sir, I Can Boogie」が採用されたのは、元々は、アバディーンFCのディフェンダー、アンドルー・コンシディンが、独身最後のパーティーでこの曲を使ったジョークビデオに出演したことを称えるためでした。

コンシディンは、ユーロ 2020 出場権を獲得したスコットランド代表チームの一員であり、この曲は、選手たちがこの曲に合わせて祝うビデオが話題になる前に、すぐにロッカールームでヒット曲となりました。

このドンズのアイコンは、スコット・マクトミネイ、アンドルー・ロバートソン、キーラン・ティアニーとともに、歌と踊りに熱狂していました。残念ながら、ジョン・マクギンとライアン・クリスティーは、UEFA が義務付けた薬物検査を受けるため、「ブギー」に参加できませんでした。

ファンはこのキャッチーな楽曲を大いに歓迎し、スコットランド代表の公式ソーシャルメディアでは、試合前にサポーター向けにこの楽曲をフィーチャーした Spotify プレイリストを紹介しているほどだ。

バッカラとは？

バッカラはスペインの女性デュオ、マイテ・マテオスとマリア・メンディオラの名前であり、1977年のヒット曲『Yes Sir, I Can Boogie』を歌った。

バンドは4枚のスタジオアルバムをリリースしており、デビュー作の同名アルバムと、その後続作の『Light My Fire』『Colours』『Bad Boys』が含まれます。

『Yes Sir, I Can Boogie』は間違いなく彼らのベストセラーヒットであり、イギリス、アイルランド、西ドイツ、オランダなど様々な国のシングルチャートで1位を記録しました。

スコットランドの公式サッカー国歌は？

「スコットランドの花」は、スコットランドの公式サッカー国歌の名称です。この曲は、フォークミュージシャンであり、バンド「ザ・コリーズ」のメンバーでもあったロイ・ウィリアムソンによって作曲されました。

この曲は、スコットランドのラグビーユニオンチームも使用しており、国際試合の前に、慣例通り演奏されます。また、試合中に演奏されることもあります。

スコットランドの公式国歌は、英国国歌「神よ、国王を救いたまえ」のままですが、「スコットランドの花」は事実上の国歌となっています。

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿「スコットランドの花」についてもっと読む

