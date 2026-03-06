アル・シャバブ 2025/26 シーズンチケット購入方法：ROSHN サウジリーグの価格、今後の試合日程など

サウジ・プロリーグは世界的なサッカー強豪へと変貌を遂げ、その進化の中心にアル・シャバブFCが存在する。しばしば「白い獅子」と呼ばれるこのリヤドの巨人は、首都最古のスポーツ機関であり、プロサッカー界に今なお多大な影響力を保持している。

アル・シャバブ戦のチケットを確保したいファンには、スポーツへの関与を深める新たな手段が用意されている。パリマッチのウェルカムオファーを利用すれば、英国ファンは様々な限定ベッティング機会にアクセス可能だ。このウェルカムオファーは戦略的なベッティングオプションを提供することで試合体験を豊かにし、ライブ観戦にさらなるダイナミックな層を加える。

戦術的なサッカーの真髄を目の当たりにしたいファンにとって、アル・シャバブは他に類を見ない体験を提供する。3年連続リーグ優勝を達成した初のクラブとして知られる成功の歴史を誇り、技術的な華麗さと忠実で深く根付いたファン層がクラブのアイデンティティを形作っている。

SHGアリーナでのホームゲーム観戦は、親密でありながら世界クラスの雰囲気を提供します。スタジアム設計により全席が最前列のような臨場感を実現し、観客を試合の中心に置きます。ハイステークスのリヤド・ダービーであれ、通常のリーグ戦でも、黒と白のユニフォームをまとった熱狂的なサポーターのエネルギーは比類のないものです。

GOALを2025/26シーズンの戦術ガイドとして活用しよう。入手困難なチケットの確保から座席階層の理解まで、象徴的な黄と黒の壁（サポーター）の中にあなたの居場所を見つけるための手引きとなる。

今後のアル・シャバブ 2026年試合日程

日付と時刻（サウジアラビア時間） 試合日程 チケット 2026年3月7日 - 23:00 アル・エティファク 対 アル・シャバブ チケット 2026年3月14日 - 23:00 アル・シャバブ 対 アル・オクドゥード チケット 2026年4月5日 - 午後10時 アル・リヤド 対 アル・シャバブ チケット 2026年4月10日 - 22:00 アル・シャバブ 対 アル・イテハド チケット 2026年4月23日 - 22:00 アル・カディシア 対 アル・シャバブ チケット 2026年4月28日 - 午後10時 アル・シャバブ 対 アル・ファテ チケット 2026年5月2日 - 22:00 アル・シャバブ 対 アル・タアウン チケット 2026年5月7日 - 22:00 ネオムSC 対 アル・シャバブ チケット 2026年5月13日 - 22:00 アル・シャバブ 対 アル・ナセル チケット 2026年5月21日 - 22:00 アル・ナジマ 対 アル・シャバブ チケット

アル・シャバブ 2025/26 シーズンチケットの購入方法

SHGアリーナでホワイトライオンズの試合を観戦するための入場券は、主に公式アル・シャバブチケットポータルを通じて管理される、効率的なデジタルプロセスで確保できます。

通常リーグ戦のチケットはキックオフの10～14日前に発売されますが、リヤド・ダービーのような注目試合では、即完売を避けるため早期の計画と購入が必要です。

また、StubHubなどの二次販売プラットフォームでもアル・シャバブチケットを入手可能です。アル・ナセル戦を含む試合チケットは、約35サウジアラビア・リヤル（SAR）から購入できます。

アル・シャバブのチケット料金は？

SHGアリーナのスタンダード入場券は30～100SAR、プレミアム席は通常250～500SARと、あらゆるファンのニーズに対応した価格設定です。グルメなホスピタリティとスタジアム最高の眺望を求める方には、エリートVIP＆シルバーラウンジが1,200SARからご利用いただけます。

Webookの公式割り当て分が完売した場合、StubHubなどの認証済み二次プラットフォームが信頼できる代替手段となり、主要試合日の入場価格は通常55サウジアラビア・リヤル前後から始まります。

2026年のアル・シャバブに期待されること

1947年創設のアル・シャバブFCはリヤド最古のスポーツクラブであり、サウジアラビアサッカー史における巨大な柱である。6度のサウジ・プロリーグ優勝、史上初のプレミアリーグ3連覇を達成した「白いライオンズ」は首都の逞しく競争的な精神を体現し、国内・地域大会双方で長年にわたり支配的な存在として確立されている。

2025/26シーズン、アル・シャバブはイマノル・アルグアシル監督の下で野心的な進化を続ける。 クラブは積極的な戦力補強を実施。ベルギーのアイコンであるヤニック・カラスコや伝説的ストライカーのアブデルラザク・ハムダラといった世界クラスの経験値に加え、ヤシン・アドリ、ジョシュ・ブラウンヒル、ウェスリー・ホエトといった注目選手を獲得した。この戦術的なチーム編成は「ビッグ4」と主要タイトルを争い、リーグ優勝をアル・サハファ地区へ還し、ガルフクラブチャンピオンズリーグでの地位を確固たるものとすることを目指している。

SHGアリーナの歴史

SHGアリーナ（旧称：プリンス・ハリド・ビン・スルタン・スタジアム）は単なる近代的サッカー競技場を超え、アル・シャバブの変革とサウジアラビアにおける「ブティック型」スタジアムの未来を象徴する存在である。

この15,000人収容の「ブティック」スタジアムは、リヤドのスポーツ環境における戦略的中心地である。長方形のサッカー専用設計により陸上競技トラックを排除し、観客をピッチに近づけることで、「ホワイト・デン」からの声援が直接ピッチに響き渡るよう設計されている。 アル・サハファ地区北部のドクター・スライマン・アル・ハビブ地下鉄駅近くに便利な立地を誇るこのアリーナは、近代化されたVIPボックス、快適性を追求した共有膜屋根、そしてクラブの公式本部を併設し、プレミアムな試合日体験を提供します。