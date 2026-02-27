アディダス、イタリア1970年代のレガシージャージでアズーリの栄光を蘇らせる

アディダスとイタリアサッカー連盟（FIGC）は、アズーリの歴史において最も象徴的な10年の1つに敬意を表した、ヘリテージにインスパイアされた新作「イタリア 1970年代 ジャージ」を発表しました。

1970年代のクラシックなデザイン要素を取り入れたこのユニフォームは、イタリアのサッカーにおける世界的アイデンティティ形成に貢献した時代を称えるものです。ヴィンテージスタイルを現代的な魅力で再解釈したこのコレクターズアイテムは、アズーリのファンやレトロなサッカー文化を愛する人にとって必須の一品です。

addias

イタリア1970年代ジャージには、この10年間を通じて使用された歴史的なFIGC（イタリアサッカー連盟）エンブレムが採用され、ヴィンテージの真正性を前面に押し出しています。トリコロールの盾の上には、大胆な黄金色の「ITALIA」の文字が配され、シャツのクラシックな外観を引き立てています。

左胸には、黒の縁取りが施された白いアディダスのトレフォイルが配置され、伝統美を完成させています。これはアディダスの深いアイデンティティと、サッカー黄金時代の不朽の魅力を称えるものです。

イタリアを代表するサッカー選手アレッサンドロ・デル・ピエロが、ミラノ・ファッションウィークの「Unexpected」ショーでユニフォームを発表。アディダスはスポーツ、ファッション、文化を融合させた独自のプレゼンテーションを披露した。

adidas

この発表は、ピッチの外でサッカーの歴史を称え、スポーツをより広範なライフスタイルや文化的瞬間と結びつけるというアディダスの取り組みを強調するものだ。

ショップ：アディダス × イタリア 70年代ジャージ

イタリア 1970年代ジャージーは本日2月27日より、アディダスストア、一部小売店、FIGCストア、およびオンライン（adidas.co.uk/football-jerseys）にて販売開始。

生涯アズーリサポーターであれ、ヴィンテージサッカーファッションのファンであれ、このヘリテージリリースはイタリアサッカー史に刻まれたクラシックな一枚を提供します。