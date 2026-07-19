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RBザルツブルク

RBザルツブルク 概要

Celtic v Heart of Midlothian - William Hill Premiership

【公式発表】ロールがザルツブルクへ移籍したため、レンジャーズがマッキネスを新監督に任命。

レンジャーズは、デレク・マッキネス氏を新監督として3年契約で招聘したと発表した。同氏はかつてレンジャーズでミッドフィールダーとして活躍し、ハーツでの受賞歴のあるシーズンを経てアイブロックスに復帰する。ダニー・ロール氏は双方の合意により退団し、オーストリアのレッドブル・ザルツブルクへ移籍した。

レンジャーズデレク・マキネス
Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026

クロップの退団でロールも去り、レンジャーズに痛手。

レンジャーズは、チームの安定を目指していた矢先、ダニー・ロール監督がイブロックスを正式に去り、レッドブル・ザルツブルクへ移籍したことで大きな打撃を受けた。グラスゴーの名門は厳しいシーズンでもドイツ人指揮官を支える方針だったが、外部の要因でやむを得ず決断し、彼の在任期間は突然に幕を閉じた。

ダニー・レールレンジャーズ
Rangers v Hibernian - William Hill Premiership

クロップ監督は、レンジャーズのロール監督にレッドブルの意外なポスト就任を望んでいる。

レッドブルのグローバルサッカー部門責任者ユルゲン・クロップ氏が、レッドブル・ザルツブルクの次期監督としてレンジャーズのダニー・ロール監督に興味を示している。クロップ氏はロール氏がアイブロックスで示した手腕に感銘を受けており、近いうちにザルツブルクから正式オファーが出る可能性がある。

ユルゲン・クロップダニー・レール
詳細
August 2026
Europa League Qualification
パフォス badge
パフォス
PAF
3
RBザルツブルク badge
RBザルツブルク
SAL
3
終了
合計 3 - 4
オーストリア・ブンデスリーガ
ティロル badge
ティロル
WSG
RBザルツブルク badge
RBザルツブルク
SAL
Europa League Qualification
ミャルビー badge
ミャルビー
MJA
RBザルツブルク badge
RBザルツブルク
SAL
詳細

順位

オーストリア・ブンデスリーガ crestオーストリア・ブンデスリーガ

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
3ラピード・ウィーン crestラピード・ウィーン22003126
4オーストリアルステナウ crestオーストリアルステナウ31114404
5RBザルツブルク crestRBザルツブルク21102114
6ヴォルフスベルガー crestヴォルフスベルガー31115324
7アルタッハ crestアルタッハ31023303
詳細

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