RBザルツブルク 概要

クロップの退団でロールも去り、レンジャーズに痛手。

レンジャーズは、チームの安定を目指していた矢先、ダニー・ロール監督がイブロックスを正式に去り、レッドブル・ザルツブルクへ移籍したことで大きな打撃を受けた。グラスゴーの名門は厳しいシーズンでもドイツ人指揮官を支える方針だったが、外部の要因でやむを得ず決断し、彼の在任期間は突然に幕を閉じた。