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レンジャーズは、デレク・マッキネス氏を新監督として3年契約で招聘したと発表した。同氏はかつてレンジャーズでミッドフィールダーとして活躍し、ハーツでの受賞歴のあるシーズンを経てアイブロックスに復帰する。ダニー・ロール氏は双方の合意により退団し、オーストリアのレッドブル・ザルツブルクへ移籍した。
レンジャーズは、チームの安定を目指していた矢先、ダニー・ロール監督がイブロックスを正式に去り、レッドブル・ザルツブルクへ移籍したことで大きな打撃を受けた。グラスゴーの名門は厳しいシーズンでもドイツ人指揮官を支える方針だったが、外部の要因でやむを得ず決断し、彼の在任期間は突然に幕を閉じた。
レッドブル・グループ内の監督人事の入れ替わりは続いている。ドイツ紙『Bild』によると、危機に瀕するFCレッドブル・ザルツブルクの監督最有力候補はダニー・レールだ。
レッドブルのグローバルサッカー部門責任者ユルゲン・クロップ氏が、レッドブル・ザルツブルクの次期監督としてレンジャーズのダニー・ロール監督に興味を示している。クロップ氏はロール氏がアイブロックスで示した手腕に感銘を受けており、近いうちにザルツブルクから正式オファーが出る可能性がある。