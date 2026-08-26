Barcelonába vagy Madridba tart? Bernardo Silva előtt két ajtó nyílt ki

Bernardo Silva kilenc év után búcsút intett a Manchester Citynek, és úgy tűnik, Spanyolország felé veszi az irányt. A portugál klasszisért jelenleg a Barcelona és az Atlético Madrid versenyez, miközben a két rivális klub között már most elkezdődött az üzengetés. A katalánok régóta figyelik a középpályást, de a madridiak magasabb fizetéssel csábíthatják el a klasszist.