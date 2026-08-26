Bernardo Silva kilenc év után búcsút intett a Manchester Citynek, és úgy tűnik, Spanyolország felé veszi az irányt. A portugál klasszisért jelenleg a Barcelona és az Atlético Madrid versenyez, miközben a két rivális klub között már most elkezdődött az üzengetés. A katalánok régóta figyelik a középpályást, de a madridiak magasabb fizetéssel csábíthatják el a klasszist.
A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.
Anthony Gordon leigazolása után már Julián Álvarez megszerzésén dolgozik a Barcelona, a katalánok pedig minden jel szerint komolyan gondolják az Atlético Madrid argentin támadójának leigazolását. Mutatjuk a részleteket!
A Barcelona és Newcastle United mindenben megegyezett egymással, így a Szarkák sztárja, Anthony Gordon 69 millió fontért a katalánokhoz igazol. A 25 éves szélső a hírek szerint heti 300 ezer fontot fog keresni Barcelonában. Mutatjuk a részleteket.