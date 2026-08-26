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NKツェリェ

NKツェリェ 概要

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final

Barcelonába vagy Madridba tart? Bernardo Silva előtt két ajtó nyílt ki

Bernardo Silva kilenc év után búcsút intett a Manchester Citynek, és úgy tűnik, Spanyolország felé veszi az irányt. A portugál klasszisért jelenleg a Barcelona és az Atlético Madrid versenyez, miközben a két rivális klub között már most elkezdődött az üzengetés. A katalánok régóta figyelik a középpályást, de a madridiak magasabb fizetéssel csábíthatják el a klasszist.

Atletico MadridB. Silva
詳細
August 2026
Champions League Qualification
NKツェリェ badge
NKツェリェ
CEL
1
スロヴァン・ブラチスラヴァ badge
スロヴァン・ブラチスラヴァ
SLB
2
終了
合計 2 - 3
プルヴァ・リーガ
Nk Brinje Grosuplje badge
Nk Brinje Grosuplje
BRG
NKツェリェ badge
NKツェリェ
CEL
September 2026
プルヴァ・リーガ
アルミニイ badge
アルミニイ
ALU
NKツェリェ badge
NKツェリェ
CEL
詳細

順位

プルヴァ・リーガ crestプルヴァ・リーガ

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1マリボル crestマリボル6330103712
2コペル crestコペル733175212
3NKツェリェ crestNKツェリェ42207438
4アルミニイ crestアルミニイ62228628
5NKブラヴォ crestNKブラヴォ622268-28
詳細

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