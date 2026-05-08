ﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ

ﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ 概要

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順位

ジュピラー･プロリーグ crestジュピラー･プロリーグ

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
10ラ・ルヴィエール crestラ・ルヴィエール00000000
11アントワープ crestアントワープ00000000
12ﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ crestﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ00000000
13シャルルロワ crestシャルルロワ00000000
14シント＝トロイデン crestシント＝トロイデン00000000
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