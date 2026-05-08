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ﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ
試合概要
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順位
ﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ 概要
「オランダの成功監督リードイックがベヴェレンを去る。複数クラブが獲得に名乗りを上げる」
移籍情報
M. Reedijk
19歳道脇豊、ベルギー2部クラブとレンタル延長…欧州挑戦1年目は23試合で4ゴール
【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】ベフェレンが道脇豊とレンタル期間を延長。
チャレンジャー・プロ・リーグ
移籍情報
道脇豊がベルギー2部で2戦連発！右足ダイレクトで巧みなフィニッシュ見せ勝利へ導く
【欧州・海外サッカー ニュース】ワースラント=ベフェレンの道脇豊が連発。
道脇豊
ﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ 対 フランクボランズ
詳細
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順位
ジュピラー･プロリーグ
直近成績
Pos
チーム
P
W
D
L
F
A
+/-
勝点
フォーム
10
ラ・ルヴィエール
0
0
0
0
0
0
0
0
11
アントワープ
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ﾜｰｽﾗﾝﾄ・ﾍﾞﾌｪﾚﾝ
0
0
0
0
0
0
0
0
13
シャルルロワ
0
0
0
0
0
0
0
0
14
シント＝トロイデン
0
0
0
0
0
0
0
0
詳細
Zoom sur les paris
Pronostic Brésil vs Japon 29/06/2026 : la Seleção devrait venir à bout de combatifs Samurai Blue
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