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ヤングボーイズ

ヤングボーイズ 概要

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August 2026
カップ
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FCL
0
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ヤングボーイズ
YB
4
終了
スーパーリーグ
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スーパーリーグ
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YB
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バーゼル
BAS
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順位

スーパーリーグ crestスーパーリーグ

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1ルガーノ crestルガーノ330011299
2ヤングボーイズ crestヤングボーイズ321012487
3ザンクト・ガレン crestザンクト・ガレン32107527
4シオン crestシオン32018626
5バーゼル crestバーゼル32015326
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