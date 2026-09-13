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マインツ

マインツ 概要

Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup

ユルゲン・クロップ、ドイツ代表デビューを前にブンデスリーガのクラブを訪問

ドイツの新監督ユルゲン・クロップは、クラブの指導者や選手たちとの関係をより深めるため、ブンデスリーガ各クラブのトレーニング施設を巡る実地視察ツアーを開始した。59歳の指揮官は、オランダ戦で迎える代表デビューに向けて、練習にも積極的に入り込んでいる。

ドイツユルゲン・クロップ
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September 2026
ブンデスリーガ
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ハンブルガーSV
HSV
0
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5
終了
ブンデスリーガ
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M05
1
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SGE
3
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ブンデスリーガ
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BMG
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マインツ
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順位

ブンデスリーガ crestブンデスリーガ

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
6エルフェアスベルク crestエルフェアスベルク32018716
7レヴァークーゼン crestレヴァークーゼン31118534
8マインツ crestマインツ31116334
9フランクフルト crestフランクフルト311178-14
10ブレーメン crestブレーメン311156-14
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