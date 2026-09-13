Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.
賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【欧州・海外サッカー ニュース】フランクフルトの堂安律がマインツ戦で躍動。
SCフライブルクからアイントラハト・フランクフルトへ土壇場で移籍したノア・アトゥボルにとって、2試合で7失点を喫し、勝利もなかった。だが第3節で、野心的な守護神にとっても、チーム全体にとっても、ついに殻が破れた。
2026-27ブンデスリーガ第3節、マインツ対フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。
HSVはマインツ相手に0－4とリードを許し、日曜日は台無しに。ファビオ・ヴィエイラの復帰も水の泡となり、他の高額新戦力たちのデビューも同様だった。だが、元ハンブルクの選手が事態をさらに悪化させた。
ドイツの新監督ユルゲン・クロップは、クラブの指導者や選手たちとの関係をより深めるため、ブンデスリーガ各クラブのトレーニング施設を巡る実地視察ツアーを開始した。59歳の指揮官は、オランダ戦で迎える代表デビューに向けて、練習にも積極的に入り込んでいる。
2026-2027シーズンのドイツDFBポカールの日程、各ラウンドの試合結果、対戦カード、放送・配信予定を紹介。優勝すると得られる出場権は？