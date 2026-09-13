ユルゲン・クロップ、ドイツ代表デビューを前にブンデスリーガのクラブを訪問

ドイツの新監督ユルゲン・クロップは、クラブの指導者や選手たちとの関係をより深めるため、ブンデスリーガ各クラブのトレーニング施設を巡る実地視察ツアーを開始した。59歳の指揮官は、オランダ戦で迎える代表デビューに向けて、練習にも積極的に入り込んでいる。