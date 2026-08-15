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フェレンツヴァーロシュ

フェレンツヴァーロシュ 概要

Robbie Keane

なぜタイトル獲得経験を持つキーンに、監督就任を「懇願」するクラブが現れないのか？

ロビー・キーンは、英国サッカー界の外で指導者としての経験を積み、現在は監督としてフリーの立場にある。グラハム・スタックはGOALの独占インタビューで、かつてトッテナムとリヴァプールでプレーした元ストライカーに対し、いまだにどのクラブも電話をかけて「頼み込んで」指揮を託していないことに驚きを示した。 現時点で、元アイルランド代表のキーンは魅力的なオファーが届くのを待っている。

R. Keaneプレミアリーグ
FBL-FRIENDLY-FERENCVAROS-REAL MADRID

モウリーニョ、アーセナル断り後のヴィニシウス・ジュニオール契約延長を称賛

ジョゼ・モウリーニョは、ビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーとの長期的な将来を正式に約束し、数カ月にわたる激しい憶測に終止符を打ったことを受け、計り知れない誇りを表明した。ブラジル代表のスーパースターは、新契約にサインする前までアーセナルへの衝撃的な移籍と盛んに結びつけられていたが、最終的にベルナベウで巨額の新契約に署名した。

ヴィニシウス・ジュニオールレアル・マドリー
詳細
August 2026
Europa League Qualification
Gornik Zabrze badge
Gornik Zabrze
GOR
1
フェレンツヴァーロシュ badge
フェレンツヴァーロシュ
FTC
1
終了
合計 1 - 2
注意
ザラエゲルセグ badge
ザラエゲルセグ
ZAL
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フェレンツヴァーロシュ
FTC
Europa League Qualification
トラブゾンスポル badge
トラブゾンスポル
TRS
フェレンツヴァーロシュ badge
フェレンツヴァーロシュ
FTC
詳細

順位

注意 crest注意

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
8キシュヴァールダ crestキシュヴァールダ411267-14
9デブレツェン crestデブレツェン310236-33
10ザラエゲルセグ crestザラエゲルセグ3102510-53
11ブダペストホンヴェ crestブダペストホンヴェ403178-13
12フェレンツヴァーロシュ crestフェレンツヴァーロシュ201124-21
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