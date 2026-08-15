フェレンツヴァーロシュ 概要

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エジプトのスターは最終的にトラブゾンへ移籍した
ロビー・キーンは、英国サッカー界の外で指導者としての経験を積み、現在は監督としてフリーの立場にある。グラハム・スタックはGOALの独占インタビューで、かつてトッテナムとリヴァプールでプレーした元ストライカーに対し、いまだにどのクラブも電話をかけて「頼み込んで」指揮を託していないことに驚きを示した。
現時点で、元アイルランド代表のキーンは魅力的なオファーが届くのを待っている。
ジョゼ・モウリーニョは、ビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーとの長期的な将来を正式に約束し、数カ月にわたる激しい憶測に終止符を打ったことを受け、計り知れない誇りを表明した。ブラジル代表のスーパースターは、新契約にサインする前までアーセナルへの衝撃的な移籍と盛んに結びつけられていたが、最終的にベルナベウで巨額の新契約に署名した。
ゴール2発から一転して押し込まれるハンガリー
ヴィニシウスの去就、決定的な岐路に