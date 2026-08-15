フェレンツヴァーロシュ 概要

なぜタイトル獲得経験を持つキーンに、監督就任を「懇願」するクラブが現れないのか？

ロビー・キーンは、英国サッカー界の外で指導者としての経験を積み、現在は監督としてフリーの立場にある。グラハム・スタックはGOALの独占インタビューで、かつてトッテナムとリヴァプールでプレーした元ストライカーに対し、いまだにどのクラブも電話をかけて「頼み込んで」指揮を託していないことに驚きを示した。 現時点で、元アイルランド代表のキーンは魅力的なオファーが届くのを待っている。