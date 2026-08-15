フェネルバフチェ 概要

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ロメル・ルカクは、ナポリからの移籍を受け、フェネルバフチェのサポーターに対してゴール以上のものを約束した。経験豊富なベルギー人ストライカーは、野心的なスュペル・リグのクラブへの待望の移籍を完了させた後、トルコとの強い家族的なつながりにも言及しつつ、数カ月以内にトルコ語を習得する考えだ。
元マンチェスター・ユナイテッドMFフレッジが、ブラジルの名門アトレチコ・ミネイロへの完全移籍で合意し、原点に戻ることになった。経験豊富なプレーメーカーは、トルコのフェネルバフチェを離れ、10代で自身のサッカー人生をスタートさせたクラブへ復帰する。
【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】フェネルバフチェがロメル・ルカクを獲得した。
ロメル・ルカクは、ナポリがベルギー人FWをフェネルバフチェへ売却することで合意したため、セリエAでの時間に正式に終止符を打った。33歳のストライカーは、スター選手が増えつつあるスュペル・リグの陣容に加わる移籍を完了させるため、今晩イスタンブールへ向かう予定だ。
トルコのクラブは、ベルギー人FWの獲得を発表した。同選手は2年を過ごしたナポリを離れる。