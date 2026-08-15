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フェネルバフチェ

フェネルバフチェ 概要

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ルカク、移籍完了後にフェネルバフチェのファンへ得点以上のものを約束

ロメル・ルカクは、ナポリからの移籍を受け、フェネルバフチェのサポーターに対してゴール以上のものを約束した。経験豊富なベルギー人ストライカーは、野心的なスュペル・リグのクラブへの待望の移籍を完了させた後、トルコとの強い家族的なつながりにも言及しつつ、数カ月以内にトルコ語を習得する考えだ。

ロメル・ルカクスーパーリグ
Fenerbahce-vs-Genclerbirligi-21th-week-Trendyol-Super-League-202

フレッジがアトレチコ・ミネイロに復帰

元マンチェスター・ユナイテッドMFフレッジが、ブラジルの名門アトレチコ・ミネイロへの完全移籍で合意し、原点に戻ることになった。経験豊富なプレーメーカーは、トルコのフェネルバフチェを離れ、10代で自身のサッカー人生をスタートさせたクラブへ復帰する。

フレッドアトレチコMG
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August 2026
スーパーリグ
ゲンチレルビルリー badge
ゲンチレルビルリー
GEN
2
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
1
終了
Champions League Qualification
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
リヨン badge
リヨン
OL
スーパーリグ
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
コンヤスポル badge
コンヤスポル
KSP
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順位

スーパーリグ crestスーパーリグ

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
14イスタンブールバサクセヒル crestイスタンブールバサクセヒル00000000
15コジャエリスポル crestコジャエリスポル00000000
16サムスンスポル crestサムスンスポル00000000
17フェネルバフチェ crestフェネルバフチェ100112-10
18コンヤスポル crestコンヤスポル100101-10
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