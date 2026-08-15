フェネルバフチェ 概要

ルカク、移籍完了後にフェネルバフチェのファンへ得点以上のものを約束

ロメル・ルカクは、ナポリからの移籍を受け、フェネルバフチェのサポーターに対してゴール以上のものを約束した。経験豊富なベルギー人ストライカーは、野心的なスュペル・リグのクラブへの待望の移籍を完了させた後、トルコとの強い家族的なつながりにも言及しつつ、数カ月以内にトルコ語を習得する考えだ。