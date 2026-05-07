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【欧州EL 放送予定】2月20日開催のヨーロッパリーグ2025-26ノックアウトフェーズプレーオフ1stレグの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。
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【欧州EL 放送予定】1月30日開催のヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第8節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。
【欧州EL 放送予定】1月23日開催のヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第7節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。