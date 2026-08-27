アララトアルメニア 概要

El Liverpool ha cerrado un enorme acuerdo de 106 millones de libras para fichar al delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. El internacional francés ha sido identificado como el sustituto ideal de Mohamed Salah y llegará a Anfield con un contrato de cinco años tras un avance significativo en las negociaciones.
Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres enormes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo el 1 de septiembre.
El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogió el carácter incansable de su plantilla tras el dramático empate 2-2 a domicilio ante el Lille en la noche del viernes. El vigente campeón de Europa parecía condenado a la derrota después de verse dos goles por debajo, pero los tantos en el tiempo añadido de Vitinha y Marquinhos rescataron un punto improbable en el Stade Pierre-Mauroy.