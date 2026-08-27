アララトアルメニア 概要

Barcola puede convertirse en una estrella mundial si deja el PSG por el Liverpool

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres enormes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo el 1 de septiembre.