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アララトアルメニア

アララトアルメニア 概要

Bradley Barcola Liverpool GFX

Barcola puede convertirse en una estrella mundial si deja el PSG por el Liverpool

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres enormes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo el 1 de septiembre.

OpinionLiverpool
FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSG

Luis Enrique elogia el espíritu del PSG tras rescatar un empate en el descuento ante el Lille

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogió el carácter incansable de su plantilla tras el dramático empate 2-2 a domicilio ante el Lille en la noche del viernes. El vigente campeón de Europa parecía condenado a la derrota después de verse dos goles por debajo, pero los tantos en el tiempo añadido de Vitinha y Marquinhos rescataron un punto improbable en el Stade Pierre-Mauroy.

Luis EnriqueLille vs Paris Saint-Germain
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August 2026
Europa League Qualification
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アララトアルメニア
AMY
1
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クラヨバ大学
UCR
0
終了
合計 2 - 1
プレミアリーグ
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ピュニク
PYU
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AMY
September 2026
プレミアリーグ
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アララト
ARA
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アララトアルメニア
AMY
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順位

プレミアリーグ crestプレミアリーグ

ライブ
PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1FCノアー crestFCノアー440093612
2アラシュケルトFC crestアラシュケルトFC5311102810
3アララトアルメニア crestアララトアルメニア431095410
4ウラルトゥFC crestウラルトゥFC52218538
5ピュニク crestピュニク32107257
最終更新 12 分前
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