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Atletico Pinatarense

Ikhtisar Atletico Pinatarense

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"إسبانيا لعبت بالطريقة التي لا نحبها" .. نجم الأرجنتين يكشف عن معاناته في نهائي كأس العالم 2026

قدم نيكولاس تاليافيكو تقييمًا صريحًا لنقاط ضعف المنتخب الأرجنتيني عقب هزيمته في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. واعترف المدافع المخضرم بأن «الألبيسيليستي» فشل في تكرار المستوى الذي أدى إلى تتويجه بطلاً للعالم في عام 2022، مشيرًا إلى أن الفريق كان أقل شأناً من الناحية التكتيكية طوال المباراة.

نيكولاس تاجليافيكوالأرجنتين
Yamal de la Fuente

بوادر أزمة جديدة مع برشلونة .. دي لا فوينتي ينقض اتفاقه مع لامين يامال

يبدو أن نقاشًا جديدًا حول عبء المباريات على لامين يامال آخذ في الظهور. فقد لعب مهاجم برشلونة خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة دقائق أكثر مما كان قد وعد به مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي مسبقًا.

لامين يامالكرواتيا ضد إسبانيا
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3

"العدو الأول لدولتنا" .. هجوم على كوكوريلا بعد مواجهة إسبانيا وكرواتيا

لا يحظَ اللاعب مارك كوكوريلا بشعبية لدى الجماهير الكرواتية، فقد تسبب الظهير الأيسر للمنتخب الإسباني في طرد إيفان بيريسيتش ببطاقة حمراء خلال مباراة دوري الأمم بين البلدين (1-2)، التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

كرواتيا ضد إسبانياكرواتيا
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Klasemen

Oberliga crestOberliga

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
11Strasbourg crestStrasbourg62131112-17
K
K
S
M
M
12Angers crestAngers6213710-37
K
M
S
K
M
13Marseille crestMarseille62049816
M
K
K
K
K
14Le Mans crestLe Mans61321012-26
K
M
S
S
K
15Toulouse crestToulouse6132911-26
S
M
S
K
S
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