Ikhtisar Atletico Pinatarense

"إسبانيا لعبت بالطريقة التي لا نحبها" .. نجم الأرجنتين يكشف عن معاناته في نهائي كأس العالم 2026

قدم نيكولاس تاليافيكو تقييمًا صريحًا لنقاط ضعف المنتخب الأرجنتيني عقب هزيمته في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. واعترف المدافع المخضرم بأن «الألبيسيليستي» فشل في تكرار المستوى الذي أدى إلى تتويجه بطلاً للعالم في عام 2022، مشيرًا إلى أن الفريق كان أقل شأناً من الناحية التكتيكية طوال المباراة.