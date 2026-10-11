Ikhtisar Atletico Pinatarense

قدم نيكولاس تاليافيكو تقييمًا صريحًا لنقاط ضعف المنتخب الأرجنتيني عقب هزيمته في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. واعترف المدافع المخضرم بأن «الألبيسيليستي» فشل في تكرار المستوى الذي أدى إلى تتويجه بطلاً للعالم في عام 2022، مشيرًا إلى أن الفريق كان أقل شأناً من الناحية التكتيكية طوال المباراة.
يبدو أن نقاشًا جديدًا حول عبء المباريات على لامين يامال آخذ في الظهور. فقد لعب مهاجم برشلونة خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة دقائق أكثر مما كان قد وعد به مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي مسبقًا.
لا يحظَ اللاعب مارك كوكوريلا بشعبية لدى الجماهير الكرواتية، فقد تسبب الظهير الأيسر للمنتخب الإسباني في طرد إيفان بيريسيتش ببطاقة حمراء خلال مباراة دوري الأمم بين البلدين (1-2)، التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.