Cómo conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Brighton & Hove Albion se enfrenta a Crystal Palace el domingo 18 de octubre de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

El enfrentamiento entre Brighton & Hove Albion y Crystal Palace es conocido como el derbi de la M23, una intensa rivalidad nacida de duelos ligueros y coperos muy disputados a finales de la década de 1970. Su encuentro competitivo más reciente, el 8 de febrero de 2026, acabó con una victoria a domicilio por 1-0 del Crystal Palace en el American Express Stadium.

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¿Cuándo es el saque inicial del Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace de la Premier League?

El Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace comienza en el American Express Community Stadium de Brighton el domingo 18 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Brighton & Hove Albion y Crystal Palace, sigue estos pasos generales a través de los canales oficiales de los clubes:

Portales oficiales de venta de entradas de los clubes: La forma más segura y fiable de comprar entradas es hacerlo directamente a través de las webs oficiales de venta de entradas de Brighton & Hove Albion o Crystal Palace. Los aficionados locales deben comprar a través del portal del Brighton, mientras que los seguidores visitantes deben hacerlo mediante la asignación oficial del Crystal Palace. Hazte miembro del club: Los partidos de alta demanda como el derbi de la M23 rara vez salen a la venta general. Hacerte miembro oficial del club, como MyAlbion+ en el caso del Brighton, te da acceso prioritario a las ventanas de venta antes de que las entradas restantes se pongan a disposición del público. Consulta los puntos de fidelidad / las fases de venta escalonadas: En partidos de rivalidad, la venta de entradas suele organizarse por fases en función de los puntos de fidelidad acumulados por asistir a encuentros anteriores. Estate atento a las fechas de salida anunciadas por los clubes para saber cuándo se abre tu fase. Paquetes hospitality: Si las entradas generales están agotadas, comprar paquetes oficiales de hospitality para el día del partido a través del club anfitrión es otra forma garantizada de asegurarte un asiento, aunque a un precio más alto. Plataformas secundarias de entradas: Plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre Brighton & Hove Albion y Crystal Palace varían en función de si compras a través de los canales oficiales de los clubes o de revendedores secundarios:

Valor nominal y venta oficial de los clubes

Entradas estándar para adultos: Las entradas oficiales para el día de partido compradas directamente al Brighton & Hove Albion suelen oscilar entre 33 £ y 78 £ para adultos, según la categoría del asiento y el nivel del partido.

Descuentos y jóvenes: Hay tarifas reducidas, normalmente de 18 £ a 40 £ , disponibles para mayores de 65 años, adultos jóvenes menores de 21 y juniors menores de 18.

Aficionados visitantes: La asignación estándar para la grada visitante de los seguidores del Crystal Palace sigue el límite de entradas para aficionados visitantes de la Premier League, con un precio máximo de 30 £ por entrada de adulto.

Hospitality en día de partido

Paquetes hospitality: Las opciones prémium para el día de partido, como acceso a salas y experiencias gastronómicas en el Amex Stadium, parten de aproximadamente 222 £ por persona, según la sala y el nivel del paquete.

Reventa secundaria y plataformas secundarias

Reventa general: Debido a la alta demanda del derbi de la M23, las entradas de admisión general agotadas a través de los canales oficiales suelen aparecer en plataformas secundarias de entradas como StubHub a partir de entre 108 £ y 112 £+ .

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace

El Brighton llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con empate 1-1 ante el Leeds United en la Premier League, después de una derrota por 4-3 ante el Chelsea. Las Gaviotas también lograron dos victorias consecutivas por 4-0 contra el Tromsoe en la fase de clasificación de la Conference League y ante el Aston Villa en liga. A lo largo de esos cinco partidos, el Brighton marcó 13 goles y encajó seis.

Los últimos cinco partidos del Crystal Palace dejaron un balance de una victoria, cero empates y tres derrotas, aunque su resultado más reciente fue el más sólido. El equipo de Sage venció 3-0 al Middlesbrough en la Carabao Cup y antes derrotó 3-2 al Fulham en la Premier League. El Palace perdió contra el Manchester City por 4-1, ante el Everton por 2-0 y frente al Freiburg por 3-0 en un amistoso de pretemporada. Marcó nueve goles y encajó 12 en esos cinco encuentros.

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 1-0 del Crystal Palace en el Amex el 8 de febrero de 2026. Antes de eso, ambos clubes firmaron un empate sin goles en Selhurst Park en noviembre de 2025. En los cinco enfrentamientos más recientes de la Premier League incluidos en el conjunto de datos, el Crystal Palace ha ganado tres veces por una del Brighton, con un empate. El Palace ha marcado cinco goles en esos partidos por los siete del Brighton.