El AC Milan ya mira al futuro en el centro del campo. Con un Modric que va camino de la retirada, un Loftus-Cheek ya en la rampa de salida y un Jashari que sigue sin terminar de convencer, el AC Milan está pensando en el próximo mediocentro organizador al que confiar las llaves de su centro del campo.
A la espera de entender las perspectivas de Comotto , sobre el que, en cualquier caso, Ruben Amorim deposita su confianza, en Milanello se estudian varios perfiles, aunque hay uno que se ha desmarcado de la competencia y es el verdadero sueño para los próximos años. Como informa Tuttosport, el nombre adecuado para el club sería Yasin Ayari, centrocampista de la generación de 2003 del Brighton y de la selección sueca.