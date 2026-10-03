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Yasin Ayari Sweden 2026 World CupGetty
Simone Gervasio
Traducido por

Milan, gusta Ayari para el post-Modric: quién es, cuánto cuesta y cómo juega el centrocampista total del Brighton y de Suecia

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Y. Ayari
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El AC Milan ya mira al futuro en el centro del campo. Con un Modric que va camino de la retirada, un Loftus-Cheek ya en la rampa de salida y un Jashari que sigue sin terminar de convencer, el AC Milan está pensando en el próximo mediocentro organizador al que confiar las llaves de su centro del campo.


A la espera de entender las perspectivas de Comotto , sobre el que, en cualquier caso, Ruben Amorim deposita su confianza, en Milanello se estudian varios perfiles, aunque hay uno que se ha desmarcado de la competencia y es el verdadero sueño para los próximos años. Como informa Tuttosport, el nombre adecuado para el club sería Yasin Ayari, centrocampista de la generación de 2003 del Brighton y de la selección sueca.


  • El Milan sigue la pista del sueco desde hace ya dos años. En la primavera de 2025, el entonces responsable del área de scouting, Geoffrey Moncada, lo tenía muy arriba en la lista de objetivos. Hoy el centrocampista del Brighton es toda una estrella, como demuestran sus grandes actuaciones en los recientes Mundiales y en sus últimas temporadas con los Seagulls.


    Después de una temporada como protagonista en la Premier League con 32 partidos, 4 goles y 3 asistencias, ya ha marcado 2 tantos en este inicio de temporada entre club y selección. El jugador de 22 años gusta por su versatilidad: puede jugar como mediocentro defensivo, organizador y centrocampista central, pero también como mediapunta. Combina una gran zancada y cobertura de campo con pases largos precisos y una excelente gestión del balón. Además, tiene un gran disparo y es una amenaza constante para los rivales cuando se acerca al área.


    Su situación contractual es interesante. De hecho, termina contrato en 2027 con el Brighton , que, sin embargo, tiene una opción unilateral para ampliar el acuerdo hasta 2028, algo que mantiene alta la tasación del centrocampista, que, según Tuttosport, supera los 40 millones de euros. Además del Milan, varios clubes europeos siguen sus pasos, incluida la Roma.

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