El Milan sigue la pista del sueco desde hace ya dos años. En la primavera de 2025, el entonces responsable del área de scouting, Geoffrey Moncada, lo tenía muy arriba en la lista de objetivos. Hoy el centrocampista del Brighton es toda una estrella, como demuestran sus grandes actuaciones en los recientes Mundiales y en sus últimas temporadas con los Seagulls.





Después de una temporada como protagonista en la Premier League con 32 partidos, 4 goles y 3 asistencias, ya ha marcado 2 tantos en este inicio de temporada entre club y selección. El jugador de 22 años gusta por su versatilidad: puede jugar como mediocentro defensivo, organizador y centrocampista central, pero también como mediapunta. Combina una gran zancada y cobertura de campo con pases largos precisos y una excelente gestión del balón. Además, tiene un gran disparo y es una amenaza constante para los rivales cuando se acerca al área.





Su situación contractual es interesante. De hecho, termina contrato en 2027 con el Brighton , que, sin embargo, tiene una opción unilateral para ampliar el acuerdo hasta 2028, algo que mantiene alta la tasación del centrocampista, que, según Tuttosport, supera los 40 millones de euros. Además del Milan, varios clubes europeos siguen sus pasos, incluida la Roma.