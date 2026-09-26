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Serie A

Tinjauan Serie A

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Milan berupaya melepas duo Inggris Tomori dan Loftus-Cheek

AC Milan bersiap berpisah dengan duo Inggris Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek sebagai bagian dari rencana strategis untuk mengurangi pengeluaran mereka. Dengan kedua pemain memasuki fase akhir kontrak mereka di San Siro, petinggi AC Milan telah memutuskan untuk tidak memperpanjangnya demi menghapus dua gaji besar dari pembukuan keuangan mereka saat ini.

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2Inter crestInter5410158713
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3Lazio crestLazio541083513
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4Cagliari crestCagliari540152312
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5AC Milan crestAC Milan5320104611
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