Milan berupaya melepas duo Inggris Tomori dan Loftus-Cheek

AC Milan bersiap berpisah dengan duo Inggris Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek sebagai bagian dari rencana strategis untuk mengurangi pengeluaran mereka. Dengan kedua pemain memasuki fase akhir kontrak mereka di San Siro, petinggi AC Milan telah memutuskan untuk tidak memperpanjangnya demi menghapus dua gaji besar dari pembukuan keuangan mereka saat ini.