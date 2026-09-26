Mantan striker Juventus, Southampton, dan Italia Dani Osvaldo telah dirawat di unit perawatan intensif di Argentina setelah mengalami kondisi paru-paru yang serius. Mantan pesepakbola berusia 40 tahun itu dilarikan ke rumah sakit pada Kamis malam setelah beberapa hari mengalami nyeri dada parah, dengan staf medis mengonfirmasi diagnosis efusi pleura sisi kanan.
Penyerang Roma Paulo Dybala terjebak dalam dilema klub versus negara setelah pelatih Gian Piero Gasperini melarang perjalanannya ke perpisahan internasional Lionel Messi di Buenos Aires. Meski menerima undangan resmi bersama sesama pemenang Piala Dunia 2022, playmaker itu berisiko mengganggu persiapan penting klub menjelang laga domestik krusial.
AC Milan bersiap berpisah dengan duo Inggris Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek sebagai bagian dari rencana strategis untuk mengurangi pengeluaran mereka. Dengan kedua pemain memasuki fase akhir kontrak mereka di San Siro, petinggi AC Milan telah memutuskan untuk tidak memperpanjangnya demi menghapus dua gaji besar dari pembukuan keuangan mereka saat ini.
Bek Italia Giovanni Di Lorenzo membela pendekatan taktis timnas Italia setelah kekalahan mengecewakan 2-0 dari Belgia di Nations League. Meski dicemooh oleh pendukung sendiri di Roma, kapten Napoli itu bersikeras skuad menunjukkan komitmen yang diperlukan dan mengikuti instruksi pelatih.