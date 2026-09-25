El Manchester City se prepara para una enorme oleada de litigios por parte de sus rivales nacionales tras una sentencia histórica sobre su conducta financiera. Varios clubes de la Premier League ya han empezado a coordinarse con expertos legales para reclamar indemnizaciones significativas contra el Manchester City.
El primer ministro Andy Burnham ha pedido al público que mantenga la paciencia y evite sacar conclusiones precipitadas tras las impactantes informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los cargos financieros presentados contra él. El Manchester City supuestamente se enfrenta a sanciones sin precedentes después de que, según se informa, una comisión independiente ratificara 114 de las 115 acusaciones presentadas por la liga.
El exdefensa del Manchester United Rio Ferdinand y el exlateral del Liverpool Jose Enrique han encabezado las peticiones para que la Premier League conceda con carácter retroactivo títulos de liga a sus antiguos clubes. Las demandas llegan a raíz de un veredicto bomba que declaró al Manchester City culpable de casi todos los cargos por irregularidades financieras presentados contra él.