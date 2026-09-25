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Premier League

Premier League Resumen

World Leaders Gather For United Nations General Assembly

El primer ministro Andy Burnham reacciona a las informaciones sobre el veredicto del Manchester City

El primer ministro Andy Burnham ha pedido al público que mantenga la paciencia y evite sacar conclusiones precipitadas tras las impactantes informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los cargos financieros presentados contra él. El Manchester City supuestamente se enfrenta a sanciones sin precedentes después de que, según se informa, una comisión independiente ratificara 114 de las 115 acusaciones presentadas por la liga.

Manchester City
Manchester City v West Ham United - Premier League

Ferdinand y Enrique exigen títulos tras el veredicto sobre el City

El exdefensa del Manchester United Rio Ferdinand y el exlateral del Liverpool Jose Enrique han encabezado las peticiones para que la Premier League conceda con carácter retroactivo títulos de liga a sus antiguos clubes. Las demandas llegan a raíz de un veredicto bomba que declaró al Manchester City culpable de casi todos los cargos por irregularidades financieras presentados contra él.

R. FerdinandJosé Enrique
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