El primer ministro Andy Burnham reacciona a las informaciones sobre el veredicto del Manchester City

El primer ministro Andy Burnham ha pedido al público que mantenga la paciencia y evite sacar conclusiones precipitadas tras las impactantes informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los cargos financieros presentados contra él. El Manchester City supuestamente se enfrenta a sanciones sin precedentes después de que, según se informa, una comisión independiente ratificara 114 de las 115 acusaciones presentadas por la liga.