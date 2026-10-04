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Karim Malim
Traducido por

El Milan define al sucesor de Modric: un objetivo sorpresa para reemplazar al mago croata

L. Modric
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Y. Ayari
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"Nacido en Suecia, hijo de padre tunecino y madre marroquí"

El Milan ha empezado a moverse pronto ante la posible salida de Luka Modric, que se acerca a los 42 años, en medio de una situación de incertidumbre sobre su futuro con el equipo, pese a que el astro croata sigue ofreciendo un gran nivel desde su llegada al conjunto rossonero.

El Milan se prepara para la posibilidad de que Modric se retire al final de la temporada, o al menos de que abandone el club, después de que el jugador se haya acostumbrado a renovar su contrato por una sola temporada cada vez. Y pese a haber sido titular en cuatro partidos esta temporada, la dirección del club ya ha empezado a pensar en su sucesor.

Según el diario español "Mundo Deportivo", que cita al diario italiano "Tuttosport", el sueco Yasin Ayari, centrocampista del Brighton, destaca como la opción preferida de la dirección del Milan para sustituir a Modric.

Ayari tiene 22 años y se ha hecho un hueco como titular en su club, en medio del interés de varios equipos por ficharlo, lo que podría complicar la tarea del Milan a la hora de cerrar la operación, especialmente con el aumento de la competencia por los servicios del centrocampista sueco.




#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
5410143+1113
D
W
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2
Inter MilánInter MilánINT
5410158+713
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3
LazioLazioLAZ
541083+513
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D
W
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W
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
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L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
5320104+611
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D
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W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
W
D
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7
JuventusJuventusJUV
531184+410
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8
ComoComoCOM
531196+310
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9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
521276+17
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10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
L
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D
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L
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
L
L
L
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12
LecceLecceLEC
5203510-56
L
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L
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13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
L
L
L
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D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
L
W
L
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15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
W
L
D
L
L
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
W
L
D
L
L
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
D
W
L
L
L
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
L
D
L
L
19
GénovaGénovaGEN
5014310-71
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
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L
L
L
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