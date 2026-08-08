Hubungi Kami

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Kontak Redaksi
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Informasi Komersial/Sales
VP APAC: Nick Livingstone (nick.livingstone@footballco.com)
Sales Manager APAC: Yasuo Ono (yasuo.ono@footballco.com)
Co-Editors in Chief:
- Dede Sugita (dede.sugita@footballco.com)
- Tegar Paramartha (tegar.paramartha@goal.com)
Head of Multimedia: Sandy Mariatna (sandy.mariatna@goal.com)
Executive Editor in Chief Global:
Stefan Coerts (stefan.coerts@footballco.com)