Action Plus
Traducido por
El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, insiste en que el club «no teme» perder a Fabian Hurzeler ni a sus jugadores estrella gracias a una sólida planificación de la sucesión
El Brighton mantiene la calma ante el creciente interés
La cúpula del Amex Stadium está totalmente preparada para resistir el interés en el mercado de fichajes de clubes consolidados tras el ascenso del equipo al tercer puesto de la clasificación liguera. Al abordar la posible salida de personal clave en el futuro, Barber recalcó que la planificación interna estructurada sigue siendo la piedra angular de su proyecto deportivo. Esa serena convicción sustenta una explosiva racha de forma que vio al Brighton arrollar por 3-0 al vigente campeón, el Arsenal, y sellar su plaza en los octavos de final de la Copa de la Liga al superar al Manchester United.
Un modelo construido sobre el scouting y la resiliencia
El club de la costa sur reconoce que el éxito sobre el terreno de juego sitúa inevitablemente a su plantilla y a su cuerpo técnico en el punto de mira de la élite europea. Al abordar esta realidad, Barber explicó a Sky Sports News: "Si nos va bien, es porque nuestros jugadores y entrenadores lo están haciendo bien. Y si eso pasa, van a entrar en el radar de alguien más. Ya hemos pasado por ese ciclo muchas veces antes, pero ese es nuestro modelo. No le tenemos miedo, tenemos planes de sucesión dentro y fuera del campo".
Las aspiraciones europeas y el dominio inglés
Junto a su lucha en el campeonato nacional, el Brighton tiene la mirada firmemente puesta en conquistar un título continental en la Conference League, con el deseo de emular los triunfos consecutivos de sus homólogos ingleses Chelsea en 2025 y Crystal Palace en 2026.
Al valorar sus aspiraciones, Barber añadió: «Nuestro club y nuestro personal han pasado por mucho. No tenemos ningún derecho divino a ganar algo este año, pero todo el mundo está trabajando muy duro para conseguirlo. No me gustaría ponernos esa presión, pero somos conscientes de lo bien que lo han hecho los equipos ingleses, no solo en esta competición, sino también en la Europa League y en la Champions League».
«Existe una expectativa por el hecho de ser un club de la Premier League. Puede que tengas mejores recursos y, posiblemente, mejores jugadores, pero eso no garantiza ningún resultado. Hay que ganárselo».
- Getty Images Sport
A la caza de títulos en el ciclo 2026-27
La prioridad inmediata del Brighton es mantener la racha goleadora que le ha permitido sumar 16 tantos, la cifra más alta de la división, una vez se reanude el fútbol doméstico tras el parón internacional. La continuidad de los destacados Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye y el Jugador del Mes de septiembre Pascal Gross será clave.
La solidez de la estructura del club se someterá a una prueba de fuego a medida que se acerque el mercado de fichajes de enero, junto con un calendario cargado entre las copas nacionales y las aventuras europeas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias