'Pemain spesial' - pelatih Monaco membahas rumor transfer Balogun

Pelatih kepala AS Monaco, Filipe Luis, mengungkapkan keinginan besarnya untuk mempertahankan striker Folarin Balogun meski ia memperkirakan akan ada gelombang tawaran transfer. Penyerang tim nasional Amerika Serikat itu mencuri perhatian di Piala Dunia dan diperkirakan akan menarik minat besar sebelum bursa transfer ditutup.