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Ligue 1

Tinjauan Ligue 1

Brazil v France - International Friendly

Akliouche menuntaskan transfer 'impian' ke PSG dari Monaco

Paris Saint-Germain telah merampungkan perekrutan gelandang internasional Prancis Maghnes Akliouche dari AS Monaco dengan kontrak jangka panjang hingga 2031. Pemain 24 tahun itu kembali ke daerah asalnya setelah menjalani periode impresif di klub kerajaan tersebut, sekaligus mewujudkan mimpi seumur hidupnya dengan bergabung bersama juara bertahan Ligue 1.

TransfersParis Saint-Germain
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