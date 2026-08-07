Monaco sedang aktif menjajaki langkah ambisius untuk mendatangkan striker Napoli Romelu Lukaku, seiring ketidakpastian yang terus menyelimuti masa depan Folarin Balogun. Penyerang Belgia berusia 33 tahun itu ingin meninggalkan klub Italia tersebut setelah konflik dengan petinggi klub pada musim panas ini.
Pelatih kepala AS Monaco, Filipe Luis, mengungkapkan keinginan besarnya untuk mempertahankan striker Folarin Balogun meski ia memperkirakan akan ada gelombang tawaran transfer. Penyerang tim nasional Amerika Serikat itu mencuri perhatian di Piala Dunia dan diperkirakan akan menarik minat besar sebelum bursa transfer ditutup.
Dalam saga transfer talenta PSG Ibrahim Mbaye, BVB kabarnya berada dalam posisi yang menjanjikan. Meski begitu, ada persaingan dari nama-nama besar. Selain itu, prioritas Die Schwarzgelben sebenarnya tertuju pada Said El Mala.
Paris Saint-Germain telah merampungkan perekrutan gelandang internasional Prancis Maghnes Akliouche dari AS Monaco dengan kontrak jangka panjang hingga 2031. Pemain 24 tahun itu kembali ke daerah asalnya setelah menjalani periode impresif di klub kerajaan tersebut, sekaligus mewujudkan mimpi seumur hidupnya dengan bergabung bersama juara bertahan Ligue 1.