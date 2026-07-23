Getty/GOAL
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‘Pilihan yang jelas’ - Bradley Barcola mendapat saran transfer Liga Premier saat pemain sayap PSG itu mulai menarik perhatian Liverpool dan Arsenal
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Trossard hengkang, sementara Martinelli memicu spekulasi tentang kepergiannya
Pemain sayap asal Belgia, Leandro Trossard, yang mencetak beberapa gol penting bagi The Gunners musim lalu, telah diizinkan hengkang dari London Utara untuk bergabung dengan klub Turki, Besiktas. Muncul pula pertanyaan apakah Gabriel Martinelli masih memiliki peran dalam rencana Mikel Arteta ke depannya.
Pemain internasional Brasil ini kemungkinan akan dilepas karena Arsenal berusaha mengumpulkan dana dan ruang dalam skuad mereka untuk mendatangkan pemain baru. Tentu saja ada potensi untuk melakukan peningkatan di area penting di lapangan - yang akan membantu The Gunners menjadi lebih kompetitif di kandang maupun di luar negeri pada musim 2026-27.
Barcola — yang tampil mengesankan bersama Prancis di putaran final Piala Dunia bersama Kylian Mbappe dan Michael Olise — turut memupus impian Arsenal di Liga Champions musim 2025-26 saat ia berkontribusi pada keberhasilan PSG meraih gelar juara berturut-turut di panggung terbesar sepak bola Eropa.
Namun, ia belum dijamin menjadi starter bagi raksasa Ligue 1 tersebut karena pemain seperti Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Khvicha Kvaratskhelia memberikan persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi. Pemain berusia 23 tahun ini juga hanya terikat kontrak di Parc des Princes hingga musim panas 2028.
Apakah Barcola akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Arsenal?
Tawaran-tawaran menggiurkan mungkin akan dipertimbangkan seiring dibukanya jendela transfer musim panas 2026, dan Arsenal didesak untuk menjajaki apa saja yang diperlukan guna mendatangkan pemain Prancis tangguh lainnya ke skuad mereka — sebagai klub yang memiliki sejarah panjang dalam mendatangkan bintang-bintang top dari kawasan tersebut.
Silvestre pernah membela The Gunners dan—dalam wawancara bersama talkSPORT Bet Online Slots—menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah Barcola akan menjadi rekrutan cerdas untuk skuad Arteta yang berambisi meraih gelar: “Itu akan menjadi pilihan yang jelas bagi pemain maupun klub.
“Melihat apa yang telah dilakukan Bradley bersama PSG, prestasinya bersama tim nasional, fase kariernya yang masih muda, serta apa yang sedang dibangun Arsenal—mempertahankan gelar juara dan berusaha memenangkan Liga Champions. Dari sudut pandang saya, ini lampu hijau, 100%.”
- Getty/GOAL
Minat Liga Premier terhadap pemain sayap PSG
Telah beredar desas-desus bahwa Arsenal tertarik pada Barcola, namun mereka bukan satu-satunya klub Liga Premier yang menjadi sumber rumor tersebut. Liverpool juga sedang mencari pengganti yang tepat untuk Mohamed Salah di Anfield, sementara Manchester United membutuhkan daya serang tambahan menjelang kembalinya mereka ke ajang Liga Champions.
Mantan striker Setan Merah, Dwight Yorke, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL mengenai upaya Old Trafford untuk merekrut pemain dari Paris: “Bradley Barcola atau Desire Doue. Jika saya jadi Michael Carrick, saya akan memilih salah satu dari mereka. Sesederhana itu. Keduanya bisa bermain di sayap kiri, di sayap kanan, atau di mana pun lini serang membutuhkannya.
“Jika Marcus Rashford tidak ingin bertahan, dan siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya, pergilah dan rekrut Doue atau Barcola. Keduanya adalah pemain yang harus Anda rekrut. Anda menginginkan pemain penyerang yang bagus, pemain tangguh yang akan memberikan kontribusi di lapangan, jadi pergilah dan rekrut salah satu dari mereka.”
Alvarez adalah salah satu pemain yang masuk dalam radar transfer Arsenal
Arsenal mungkin akan memutuskan untuk bertindak lebih dulu sebelum klub lain menyambar, namun mereka juga sedang mempertimbangkan tawaran bernilai besar untuk bintang Argentina Julian Alvarez — yang tampil gemilang di final Piala Dunia 2026 bersama Lionel Messi, namun gagal meraih gelar juara dunia keduanya.
Silvestre menambahkan ketika ditanya apakah mantan penyerang Manchester City itu, yang berpotensi hengkang dari Atletico Madrid dengan nilai transfer £120 juta ($160 juta), akan menjadi tambahan yang sempurna untuk lini depan Arsenal bersama striker Swedia Viktor Gyokeres: “Setelah Messi di timnas Argentina, dia adalah pemain yang paling berpengaruh.
“Bermain untuk Atlético Madrid, sulit untuk mencapai hasil akhir demi meraih trofi. Tampaknya dia adalah pemain yang, menurut saya, sangat setia. Saya tidak tahu apakah dia siap pindah. Namun, melihat penampilannya musim ini, dia akan menjadi rekrutan yang hebat.”
- Getty/GOAL
Jadwal pertandingan Arsenal musim 2026-27: Pertahanan gelar juara Liga Premier
Masih harus dilihat apakah Arsenal memiliki dana yang cukup untuk merekrut Alvarez dan Barcola. Kepergian pemain lain dari Emirates — dengan Martinelli dan Gabriel Jesus yang tampaknya bisa dilepas — akan membantu menambah dana transfer Arteta.
The Gunners berharap bisa mendatangkan pemain baru jauh sebelum musim 2026-27 dimulai, dengan upaya mempertahankan gelar juara mereka akan dimulai saat menjamu tim Coventry asuhan Frank Lampard yang baru saja promosi pada 21 Agustus.
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