‘Pilihan yang jelas’ - Bradley Barcola mendapat saran transfer Liga Premier saat pemain sayap PSG itu mulai menarik perhatian Liverpool dan Arsenal

Pemain sayap asal Belgia, Leandro Trossard, yang mencetak beberapa gol penting bagi The Gunners musim lalu, telah diizinkan hengkang dari London Utara untuk bergabung dengan klub Turki, Besiktas. Muncul pula pertanyaan apakah Gabriel Martinelli masih memiliki peran dalam rencana Mikel Arteta ke depannya.

Pemain internasional Brasil ini kemungkinan akan dilepas karena Arsenal berusaha mengumpulkan dana dan ruang dalam skuad mereka untuk mendatangkan pemain baru. Tentu saja ada potensi untuk melakukan peningkatan di area penting di lapangan - yang akan membantu The Gunners menjadi lebih kompetitif di kandang maupun di luar negeri pada musim 2026-27.

Barcola — yang tampil mengesankan bersama Prancis di putaran final Piala Dunia bersama Kylian Mbappe dan Michael Olise — turut memupus impian Arsenal di Liga Champions musim 2025-26 saat ia berkontribusi pada keberhasilan PSG meraih gelar juara berturut-turut di panggung terbesar sepak bola Eropa.

Namun, ia belum dijamin menjadi starter bagi raksasa Ligue 1 tersebut karena pemain seperti Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Khvicha Kvaratskhelia memberikan persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi. Pemain berusia 23 tahun ini juga hanya terikat kontrak di Parc des Princes hingga musim panas 2028.